Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICATREVISO Non si placano le polemiche dopo la bagarre di venerdì in consiglio comunale durante la quale, in un climax di nervosismo, Giancarlo Iannicelli, presidente del consiglio comunale, solitamente compassato, è esploso dando della bugiarda alla consigliera Antonella Tocchetto e del moccioso al capogruppo del Pd Stefano Pelloni. Il Pd chiede a Iannicelli un passo indietro, o almeno scuse formali, il presidente replica fermo:...