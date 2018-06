Lite fuori dal bar: ferisce al collo il rivale con i cocci della bottiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(a.belt) Un cinquantenne tunisino è stato denunciato dalla polizia per lesioni aggravate. Spaccata a terra una bottiglia di birra, ha ferito al collo con i cocci di vetro un connazionale durante una lite furibonda scoppiata per motivi ancora tutti da chiarire in via Nino Bixio, davanti al bar Stadio. Erano le tre di giovedì pomeriggio quando la sala operativa ha ricevuto una chiamata per una lite tra due cittadini stranieri, uno dei quali in evidente stato di agitazione. Arrivati in via Nino Bixio gli agenti delle volanti hanno subito...