Lite davanti alla pizzeria: «Venite subito, stanno sparando»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PREGANZIOL Una lite tra un gruppo di ragazzi, due auto con il parabrezza frantumato, tre giovani individuati dai carabinieri e portati a Mogliano per accertamenti ma, soprattutto, il mistero di una pistola e di alcuni colpi esplosi forse in aria: dei testimoni li hanno sentiti ma dell'arma e degli eventuali bossoli non è stata trovata traccia. Sono questi gli ingredienti di un episodio accaduto alle due di mattina di domenica. Un gruppo di cinque o sei ragazzi ha iniziato a litigare nei pressi della pizzeria Ince and Co. Un litigio accesso,...