Liste d'attesa, l'Usl compra medici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITA'TREVISO Ginecologia, ortopedia, rianimazione, anestesia, pediatria, radiologia: il conto è sempre lo stesso. Nella Uls di Treviso mancano 36 medici. E in estate l'emergenza diventa acuta. Però quest'anno nessun reparto verrà chiuso. E la Regione ha dato l'ok per alzare il budget di un terzo per la libera professione aziendale, ovvero le ore che i medici dipendenti della Usl possono svolgere nella struttura. «Siamo riusciti a garantire tutti i servizi, senza chiusure grazie alle ore in libera professione», dice il direttore generale...