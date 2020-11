LINEA DURA

MONTEBELLUNA Seduti anche per un'ora al bar, ben oltre il tempo di un caffè. Troppo per essere al sicuro, soprattutto perché non protetti dalla mascherina. Così, soprattutto domenica, il vice sindaco e assessore alla sanità di Montebelluna Elzo Severin che fra pochi giorni sarà, fino alle prossime elezioni, primo cittadino del capoluogo montelliano ha colto i concittadini. E la cosa non gli è affatto piaciuta, mettendolo in allarme. Così, non solo ha fatto spedire in tempo reale, già domenica sera, un messaggio eloquente attraverso il servizio di messaggistica Whatsapp del Comune alla popolazione, ma pensa pure ad un'ordinanza prescrittiva che dica chiaramente che, al bar, la mascherina va usata sempre. Tranne quando la bocca va lasciata scoperta per ingurgitare cibo o bevande.

LE PRESCRIZIONI

Un'ordinanza che, se dipendesse da lui, il vice avrebbe già fatto. Perché secondo Severin, medico di base in pensione da qualche giorno, la mascherina rappresenta uno strumento di protezione cui non si può assolutamente rinunciare. «Si fa presente è il messaggio arrivato ai cittadini che l'obbligo di indossare la mascherina vale anche all'interno di bar, ristoranti e locali nel momento in cui non si sta consumando. Si invita a rispettare questa prescrizione con scrupolo». Per la verità un vero e proprio obbligo al momento non ci sarebbe, ma la possibilità di salvare qualche vita ed evitare qualche contagio giustifica un piccolo bluff. Anche perché l'idea dell'obbligatorietà nel vice sindaco c'è. Eccome.

I CONTROLLI

A tale riguardo Severin spiega: «Voglio capire bene quali sono le indicazioni di Zaia. Se le sue ordinanze non prevedono la mascherina anche quando si è seduti, è probabile che ne facciamo una più restrittiva, dato che la legge lo consente. Anzi, se fosse per me l'avrei già fatta». Perché lui, quando si tratta di proteggere la salute dei cittadini, non scherza proprio, anche a costo di diventare impopolare. «Di sicuro potremmo immediatamente prevedere un'azione di sensibilizzazione da parte dei vigili afferma che, anche senza emettere al momento multe, passino nei locali invitando la gente a proteggersi e proteggere gli altri». Anche perché il virus non dà tregua e l'ospedale di Montebelluna si sta riempiendo.

Laura Bon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA