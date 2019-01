Linea d'Ombra non si fa coinvolgere «Fiducia nelle decisioni del Comune»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SOCIETÀTREVISO Marco Goldin parla solo attraverso il suo avvocato, il padovano Vittorio Domenichelli che da sempre lo segue nelle sue esperienze lavorative in giro per l'Italia. L'operazione della Guardia di Finanza a Ca' Sugana, su mandato della Corte dei Conti, non lo riguarda direttamente. Linea d'Ombra, in tutta questa vicenda, è coinvolta solo in quanto organizzatrice delle mostre. Le Fiamme Gialle si stanno invece concentrando sulle delibere e i documenti prodotti dagli uffici comunali e approvati dalla giunta guidata da Giovanni...