Licenze per difesa, i trevigiani si armano meno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOTREVISO «La provincia di Treviso è sicura. Lo è da tempo. E continua a migliorare». Il prefetto Laura Lega non nasconde un pizzico d'orgoglio presentando i dati sulla sicurezza nella Marca, relativi al 2017, accanto al questore e ai comandanti provinciali dei carabinieri, della guardia di finanza e dei vigili del fuoco. Calano in particolare i furti. Compresi quelli nelle case. Di contro, aumenta lo spaccio di droga. E le denunce per estorsione e usura. Il numero complessivo di delitti è netta diminuzione. L'anno scorso ne sono...