CONEGLIANO «Non abbiamo voluto nascondere il problema, ma non avevamo ancora il quadro preciso dei dati per comunicazioni vere ed esaurienti». Così scrivono il presidente e il direttore di Casa Fenzi, Gianni Zorzetto e Piergiorgio Penzo, nella lettera aperta a tutti i familiari dei nostri ospiti che porta la data di martedì, il giorno successivo alla formalizzazione dell'esposto del rappresentante dei familiari stessi sui tanti contagi da Covid-19 e decessi avvenuti tra marzo e aprile alla Fenzi.

«Sentiamo il bisogno di riprendere un rapporto con voi familiari che è stato interrotto o rallentato, forse anche per colpa nostra» premettono Zorzetto e Penzo, che di fatto rispondono a una delle principali lamentele dei familiari, la difficoltà a comunicare tra l'interno della casa di riposo e l'esterno da quando è scoppiata la pandemia: «Ci è stato difficile, in queste ultime settimane, comunicare con l'esterno la reale situazione di Casa Fenzi perché cambiava nel giro di pochi giorni. Abbiamo dovuto attendere più di 25 giorni dalla prima segnalazione di un presunto caso di positività all'interno della struttura per avere i numeri precisi del problema perché l'Ulss ha completato i tamponi su ospiti e personale solo da pochi giorni».

La lettera fornisce anche un aggiornamento sulle condizioni degli anziani ancora ospitati alla Fenzi: «Ad oggi, la quasi totalità degli ospiti positivi è asintomatica e, confortati dal parere degli specialisti, abbiamo fondate speranze che per ciascuno di loro ci sarà un recupero in tempi brevi». «Insieme all'Usl 2 proseguono Zorzetto e Penzo stiamo mettendo in opera tutte le direttive di isolamento, protezione e controllo necessarie per permettere agli ospiti e al personale non contagiato di rimanere tale e agli ospiti positivi di avere le cure e le protezioni necessarie per uscire dallo stato di contagio. Con queste iniziative si confida nelle prossime settimane di uscire dalla fase più critica». Fuori lettera, Zorzetto conferma le difficoltà a reperire i dispositivi di protezione individuale già evidenziate nel testo che inviò alle autorità il 15 aprile: «Le mascherine sono arrivate da sempre con il contagocce. Di camici ne arrivano magari 50 un giorno e altri 50 tre giorni dopo, e abbiamo quasi 200 dipendenti».

