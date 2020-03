LA PREOCCUPAZIONE

TREVISO C'è anche la quarta chirurgia tra i reparti del Ca' Foncello finiti sotto la lente d'ingrandimento a causa del coronavirus. Tre giorni fa è stato registrato il decesso di una paziente ricoverata in questo settore, una signora anziana, risultata positiva al Covid-19. Era stata operata per altri motivi. Non aveva mai avuto sintomi in qualche modo collegabili al coronavirus. Ma nel giro di un solo giorno ha sviluppato gravissimi problemi respiratori. Il test ha confermato la positività. La signora è stata isolata e sottoposta a tutte le cure del caso. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere proprio in un letto della quarta chirurgia. Adesso tutto il personale del reparto farà il tampone per verificare se ci sono stati dei contagi. L'appuntamento è stato fissato per oggi nella sala convegni del Ca' Foncello.

IL CASO

All'inizio uno dei medici dell'equipe sembrava volersi rifiutare. Dopotutto non si tratta di un obbligo. Una presa di posizione del genere, però, avrebbe creato non pochi problemi. L'Anaao-Assomed, il sindacato dei camici bianchi, era pronto a scendere sul piede di guerra: una persona entrata in contatto con un soggetto positivo, tanto più un medico - è il ragionamento - potrebbe essere stata contagiata e di conseguenza contagiare anche altri pazienti e colleghi, pure se non presenta alcun tipo di sintomo. «È stata solo un'incomprensione», assicurano dall'ospedale. Sulla questione è intervenuto anche Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca. «Abbiamo parlato con il medico ha detto e alla fine ha deciso di fare anche lui il test».

I POSTI LETTO

Intanto si continuano a ricavare nuovi posti letto per far fronte all'ondata di ricoveri. Nel blocco operatorio della terza chirurgia sono stati allestiti sette nuovi posti di terapia intensiva. La quarta chirurgia continua l'attività operatoria usando le sale dell'ortopedia. E nei prossimi giorni a Ca' Foncello ci sarà un altro reparto dedicato al coronavirus. Verrà aperto al posto del settore della riabilitazione, uno di quelli dove il Covid-19 aveva colpito buona parte del personale. La conferma ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore. L'attività riabilitativa verrà spostata altrove. L'equipe, invece, sarà sostanzialmente la stessa. E con l'inizio della nuova settimana comincerà a seguire i pazienti positivi. Nelle scorse settimane tra il personale dell'unità di medicina fisica e riabilitativa erano emerse 16 positività. Alcuni stanno per rientrare dall'isolamento obbligatorio a casa. Il nuovo reparto Covid andrà ad aggiungersi al raddoppio dell'unità di malattie infettive, arrivata a contare una sessantina di posti. Nel dettaglio, sono stati ricavati 28 nuovi letti in più negli spazi dell'ex unità di dermatologia. Se necessario, sarà possibile aggiungerne altri 12. Davanti allo stabile una nuova tenda attrezzata per il pre-triage: i pazienti in arrivo vengono sottoposti al test e poi si decide se metterli in isolamento domiciliare o se ricoverarli.

M.Fav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA