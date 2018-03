Lei lo lascia, lui la perseguita: dovrà risarcirla con 10mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZATREVISO Sei mesi di reclusione, ma con la sospensione della pena e la non menzione, oltre ad un risarcimento di 10 mila euro. È la condanna inflitta dal tribunale di Treviso a un 51enne residente nel capoluogo finito a processo con l'accusa di stalking nei confronti dell'ex compagna. Una vicenda a prima vista come se ne raccontano tante, resa dolorosa dalla delusione per un rapporto finito che poi si ammala di rabbia e risentimento. Ma la vicenda di cui è stato protagonista l'uomo, così come raccontata durante il processo, è...