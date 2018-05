Lega trevigiana, arriva il commissario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCELTATREVISO Sarà Franco Gidoni a guidare la Lega trevigiana, nella veste di commissario, dopo l'elezione in Parlamento dell'attuale segretario provinciale, Dimitri Coin. Consigliere regionale del Carroccio, 63 anni, Gidoni è nato a Feltre e ha la laurea in Ingegneria civile idraulica. Già vicesindaco di Belluno e deputato alla Camera, dal 2008 al 2013. L'anno scorso ha corso come candidato sindaco a Belluno, fermandosi però all'11,38% e rimanendo fuori dal ballottaggio. La sua nomina a commissario della Lega trevigiana non è ancora...