LO SCENARIO

TREVISO «Ricordati, non finisce qui». È stato un confronto tesissimo quello avvenuto a Ca' Sugana subito dopo la scelta della Lega di sostituire la candidatura di Riccardo Barbisan, silurato per lo scandalo dei bonus alle partire Iva, con quella dell'assessore al bilancio Christian Schiavon. Uno di fronte l'altro si sono ritrovati l'assessore regionale Federico Caner e il sindaco Mario Conte. Il primo scottato dalla scelta fatta dalle sezioni trevigiane, che hanno preteso Schiavon al posto di Barbisan ignorando di proposito che per Treviso c'era già lui pronto a correre. E poi Conte, che ha avvallato la scelta: un assessore non viene messo in lista senza l'ok del sindaco. E Caner si è sentito tradito. Ha reagito mettendo nel mirino un sindaco stretto tra l'incudine e il martello. «A Treviso c'ero già io, non c'era bisogno di un altro candidato. E se è stato messo un assessore è anche per il tuo appoggio», ha sentenziato. Conte ci ha provato a mediare: «Appoggerò tutti e due». Ma senza risultato. E adesso nella Lega è guerra aperta. E proprio alla vigilia di una corsa elettorale che si preannuncia trionfale.

IL CONFLITTO

Ricostruire cosa è accaduto in questi giorni vuol dire rileggere la storia della Lega trevigiana degli ultimi anni. Una storia di divisioni, prima tra tosiani e bossiani, poi tra gentiliniani e falchi, riemersa quando pareva sopita, un capitolo ormai chiuso. Ma non è così. Con Barbisan fuori dai giochi, Caner ha cullato l'idea di essere l'unico candidato trevigiano in lizza e quindi supportato dal partito. La logica avrebbe voluto così. E per sostituire Barbisan era già pronto il trasloco di Domenico Presti, sindaco di Arcade, dalla lista Amministratori: «Faremo dei travasi interni, tra le liste», assicurava il commissario provinciale Gianangelo Bof. E invece no. Silurato Barbisan due sezioni della Lega su tre, rappresentate dal commissario pro-tempore Marco Tonellato, hanno ufficialmente chiesto un altro candidato di loro gradimento. Bof è caduto dalle nuvole: «E Caner?». «Non lo appoggiamo». Non tutti almeno: la sezione di Santa Bona è pronta a sostenere il suo militante più prestigioso. Personaggi con tanti voti nelle mani, come l'ex consigliere comunale e presidente dell'Ater Pierantonio Fanton, hanno già detto che correranno per lui. E poi c'è Gentilini, lo Sceriffo, che non gli ha mai fatto mancare l'appoggio o l'ex assessore Giuseppe Basso. Ma il resto della Lega, compreso il gruppo consiliare, no. Sulle scelte di oggi pesa una frattura che arriva da lontano, dai mandati di Caner in Regione e, soprattutto, dal rifiuto di correre come sindaco quando c'era da sfidare Manildo. Ma all'epoca si fece da parte per dare strada a Gentilini, il suo maestro. E più volte ha spiegato che non avrebbe mai potuto prendere il suo posto in quel momento. Le frizioni però sono rimaste, anche alimentate ad arte. Non a caso Caner ha sempre costruito le sue fortune elettorali lontano da Treviso. La maggioranza dei militanti trevigiani ha quindi preteso un altro nome. E la scelta è caduta su Christian Schiavon. Ed è stato l'inizio della fine.

LA SCINTILLA

La Lega arriva quindi al nastro di partenza della campagna elettorale con i nervi a fior di pelle, scossa da polemiche violentissime con epicentro Treviso. Il doppio candidato nella lista ammiraglia, quella del Carroccio, ha scatenato una faida interna come non si vedeva da tempo. Tutto parte con la decisione di Matteo Salvini di far correre gli amministratori uscenti nella lista della casa madre, sotto il simbolo del Carroccio. Tutti, compreso Caner, che aveva già il posto assicurato in Lista Zaia, quella che i sondaggi danno vicente su tutti i fronti. Ma ha dovuto adeguarsi, come tutti. E questo ha avviato il primo conflitto: quando Salvini ha imposto questa decisione Treviso aveva già il suo candidato, il consigliere uscente Riccardo Barbisan, altra scelta obbligata in quanto uscente al primo mandato e quindi pienamente in corsa per un secondo giro. E con l'appoggio delle sezioni cittadine. L'arrivo di Caner è stato visto come un'intrusione, ma sopportato perché voluto dal capo supremo, dal Capitano. Poi la vicenda Bonus, l'uscita di scena di Barbisan e la scelta di Schiavon che ha fatto scoppiare il conflitto.

SUL FUTURO

Le baruffe trevigiane non sono piaciute al resto della Marca. Treviso viene da anni considerata una piazza egoista: pretende tanto ma non ha la forza dei voti interni (quelli dei militanti) per imporre la propria linea. La resa dei conti sarà duplice: prima le elezioni diranno quanto pesa Conte e il metro di giudizio sarà il risultato di Schiavon. Un flop dell'assessore comunale sarà un problema per il sindaco. E poi, nel 2021, il congresso provinciale, tappa fondamentale per definire le nuove gerarchie.

Paolo Calia

