LE VITTIME

TREVISO Un altro decesso. Salgono a sette le persone mancate nel giro di dieci giorni nell'ospedale di Treviso risultate positive al nuovo coronavirus. Mercoledì si è spento Bruno Trevisan. Aveva 82 anni e viveva a Villorba, poco distante dall'innesto della strada Ovest sulla Pontebbana. Prima della pensione, era stato a lungo capo degli uscieri del Comune di Treviso. A Ca' Sugana era di casa. Ed era arrivato a ottenere l'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Anche lui era transitato per il reparto di Geriatria del Ca' Foncello poco prima del 25 febbraio, giorno della chiusura dell'unità a causa dell'esplosione dei contagi da coronavirus. Si era rivolto al pronto soccorso il 14 febbraio a causa di una brutta caduta. Da qui era stato trasferito in Geriatria. Il ricovero è durato una settimana esatta. Trevisan era stato dimesso il 21 febbraio. Cioè quattro giorni prima della morte di Luciana Mangiò, la professoressa 76enne di Paese, primo caso di coronavirus nella Marca.

NESSUN SOSPETTO

«In quei giorni nessuno sospettava nulla spiega il figlio Roberto il personale del reparto lavorava senza mascherine e senza protezioni». Dopo il ricovero, suo padre aveva iniziato la riabilitazione. Era stato temporaneamente inserito nella casa Bernardette di Villorba. Alla fine della settimana scorsa l'Usl l'aveva sottoposto al test per il coronavirus. Era risultato negativo. Ma domenica ha avuto una crisi respiratoria. È tornato al pronto soccorso del Ca' Foncello. Stavolta è stato ricoverato in Medicina per un giorno. Poi ha effettuato un altro test. Da qui è emersa la positività al coronavirus. A quel punto è stato trasferito in Malattie infettive. E mercoledì il suo cuore ha smesso di battere. «Non colpevolizziamo nessuno: il virus era inatteso in Italia spiega Roberto ci piace ricordare nostro padre come una persona che ha sempre prestato la massima attenzione al suo lavoro a contatto con i sindaci di Treviso». Bruno era anche appassionato di ciclismo. In particolare era stato direttore sportivo di squadre di giovani tra i 16 e i 18 anni. Lascia quattro figli: oltre a Roberto, Maurizio, Michele e Stefania. L'ultimo saluto gli verrà dato in forma ristretta domani mattina, alle 9.30, in obitorio a Treviso.

TRISTE ELENCO

Il decesso di Trevisan si aggiunge agli altri sei già segnati dalla positività al nuovo coronavirus. Dopo Luciana Mangiò, non ci si è più fermati. In pochi giorni sono mancati Giuliano Bagaggia, 82enne di Roncade, che era stato ricoverato al Ca' Foncello dal 4 al 21 febbraio. E poi Rosanna Sari, 97enne di Treviso, ricoverata in Geriatria dal 13 al 18 febbraio. Di seguito, Ivana Marton, 89enne di Mogliano. E bisogna aggiungere anche una 90enne di Treviso, residente nella zona della stazione, e un 93enne. Tutti avevano già delle patologie pregresse. I familiari sono stati messi in isolamento domiciliare per 14 giorni. Si tratta di una misura di massima precauzione prevista dai protocolli per ridurre al minimo il rischio, fino quasi ad azzerarlo, di una diffusione del contagio da parte delle persone che hanno vissuto più a stretto contatto con gli anziani risultati positivi al coronavirus. (m.f.)

