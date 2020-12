LE VITTIME

TREVISO Se n'è andato così, in silenzio, «quasi non volesse distubare», dopo tre settimane di terapia intensiva, «sedato e intubato, mi auguro non abbia sofferto». Ha la voce commossa Mauro Roggio, amico sin dalle medie e collega di Paolo Bellio, 60 anni, l'ex tecnico del suono e dj della storica Radio Alfa di Treviso, che si è spento ieri al Ca' Foncello. Appassionato di elettronica, poi diventata il suo lavoro, Bellio si misurava con antifurti, cablaggi, montaggio antenne del wi-fi, videosorveglianza. Un mondo condiviso con Mauro Roggio, titolare di Midimedia di via Noalese, che si occupava invece dell'informatizzazione di questi sistemi: «Due ditte individuali, ma collaboravamo spesso e ci eravamo ripromessi di lavorare insieme - ricorda Mauro - Paolo era una persona buona, si faceva in quattro per risolvere i problemi degli altri. Ho chattato con lui fino all'ultimo messaggio, prima che entrasse in terapia intensiva e lo intubassero. Poi mi aggiornava la moglie Giovanna». Bellio non amava soltanto l'elettronica, come confermano gli amici Maurizio Zardet, Paolo Zanata e Francesco Storer, suo testimone di nozze: oltre alla moglie e alle due figlie, adorava la montagna, la natura, le camminate, seguendo anche le trincee della prima guerra mondiale «di cui sapeva moltissimo. Un suo grande amore era la Diga del Vajont». «Ma odiava il mare - fa eco Mauro - che amo io invece, quindi non ci trovavamo nei weekend». Altra passione la musica rock, «era espertissimo, quasi maniacale gli dicevo di andare ai quiz in tv - aggiunge Mauro - Paolo era un grande amico, si stava bene con lui. Lo conosco sin dall'infanzia, aveva un anno più di me, mia sorella Adelina era in classe lui. Per me era famiglia. Una cosa che ammiravo di lui era l'infinita pazienza nel riparare le cose impossibili. Dava loro una seconda vita. Un mago. Ho davanti a me il videoproiettore del 1958 che mi ha sistemato e funziona! Un grande regalo».

Il celebre Cain Corbo di San Biagio di Callalta perde la sua decana, Antonia Colladon, 74 anni, figura storica della ristorazione trevigiana. Col marito Giuseppe Piovesan, scomparso nel 2013, e le figlie Marilisa e Daniela aveva avviato 25 anni l'apprezzato agriturismo nel verde delle campagne di San Floriano. «Siamo stati tutti contagiati, dal 9 novembre: forse qualche cliente ce l'ha portato - spiega Marilisa, 48 anni - io sono stata ricoverata, me la sono cavata in pochi giorni, mamma no. Era al Ca' Foncello, non potevamo neanche andarla a trovare. All'ospedale sono sempre stati bravissimi, ogni giorno ci chiamavano per dirci come andavano le cose. Prima migliorava, poi è peggiorata e l'altra sera non sapevano più che fare. Stamattina (ieri ndr) ci hanno che era gravissima, e poi che è mancata».

Antonia e Giuseppe avevano fondato l'agriturismo coinvolgendo le figlie: «Hanno sempre avuto un grande senso della famiglia. spiega Marilisa - ma quando papà è mancato, mamma si è tirata da parte, ci ha detto: arrangiatevi. E con mia sorella Daniela e suo marito Lucio ci siamo rimboccate le maniche». Il locale è rimasto chiuso a novembre a causa del virus, ripartendo domenica «con 15 persone a pranzo e l'asporto, ma sempre con l'ansia della mamma - aggiunge Marilisa - Ho avuto anche sensi di colpa: avevo visto il mio compagno Riccardo due giorni prima di scoprire che ero positiva, poi ci sono i dipendenti, avevo il terrore di averlo attaccato a tutti. Chissà invece come ce lo siamo preso». Anche se non attiva, Antonia, frequentava l'agriturismo, «passava, salutava, era sempre presente anche se non lavorava più. Mio papà era il festaiolo, aveva tantissimi amici e la domenica a casa cucinava per tutti. È stato lui a pensare all'agriturismo. E mamma l'ha seguito. Era una forza». Antonia aveva anche un'altra passione, il ricamo. «Ai clienti più affezionati ogni anno donava un suo centrino. Le piaceva, si prendeva il suo tempo, la mattina, il pomeriggio, in vacanza. Rosario e centrini. E se era triste o giù di morale, veniva in cucina e diceva.. mettimi su la teceta con pancotto». Oltre alle figlie Marilisa e Daniela, Antonia lascia anche la sorella Elda. Rosario giovedì alle 19 in chiesa a Olmi, che ospiterà anche il funerale venerdì alle 15.15. Altra vittima del covid, infine, la noalese Rosita Zanon, 82 anni, che si è spenta domenica nell'ospedale di Dolo: per anni e anni ha guidato la celebre cappelleria Bellina di via Martiri della Libertà, a Treviso.

