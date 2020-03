LE VITTIME

TREVISO Il coronavirus fa la sua prima vittima anche a Valdobbiadene. Lutto per la morte, avvenuta ieri mattina nell'ospedale di Montebelluna, di Silvio Baratto, 66 anni, funzionario di banca in pensione e da decenni maestro di sci per lo Sci Club Valdobbiadene. Su Facebook, prima che il virus si manifestasse, Baratto aveva condiviso nei giorni scorsi diversi post per rilanciare la necessità di sostegno, anche europeo, alla sanità italiana per combattere la pandemia. E proprio il coronavirus lo ha strappato ai suoi cari nel giro di pochi giorni. Le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate venerdì, tanto da rendersi necessario il ricovero. «A seguito di complicanze dovute al coronavirus probabilmente in concomitanza con le sue pregresse patologie - ha scritto sui social il figlio Stefano -, mio papà è mancato nell'ospedale di Montebelluna in cui si trovava ricoverato da venerdì. Spero solo che dove si trova ora sia pieno di piste da sci. Ciao papà. La vita è stata troppo breve, anche per chi sciava bene». Oltre che per il lavoro in banca, prima alla Piva, poi divenuta Popolare di Vicenza, Baratto era conosciuto a Valdobbiadene e dintorni per essere un maestro di discesa dello Sci Club Valdobbiadene. «Era un esperto maestro di sci, un grande sciatore ma soprattutto un caro amico le parole del Club -. Il suo sostegno a questa associazione, la sua allegria e simpatia resteranno sempre con noi».

L'IMPRENDITORE

Castelfranco piange invece la morte di Umberto Sicuro, 66 anni. Imprenditore di lunga data e sportivo appassionatissimo di bicicletta, sport che aveva continuato a praticare fino a poche settimane fa, è spirato nella terapia intensiva dell'ospedale di Montebelluna domenica, dopo un decorso fulmineo della malattia. Non soffriva di particolari malattie pregresse. A ricordarlo, il figlio Enrico e i fratelli Gianni, Mario e Gabriella. L'avventura imprenditoriale di Umberto Sicuro parte ai primi anni '70 da un garage, a Galliera Veneta, nel padovano, adibito alla produzione di abbigliamento, in particolare giubbotti. Così nasce il marchio Martins, che di li a poco inizia ad andare bene, e il laboratorio si amplia in un grande capannone. La storia di successo continua con l'acquisizione, a fine anni '80, del famoso marchio di abbigliamento Goldie, a Caselle D'Asolo. Dopo la crisi del 2008, la riconversione con cambio di rotta, per cui Sicuro abbandona il settore tessile e si inserisce nel filone emergente delle energie rinnovabili, realizzando impianti fotovoltaici in Puglia e Bulgaria. «Era una persona davvero per bene, che sapeva distinguere chi aveva più necessità - lo ricorda il vicesindaco Gianfranco Giovine -. Insieme, una decina di anni fa, abbiamo comprato un camion di farina da mandare ai bambini di Cernobyl. Non ha mai voluto farsi pubblicità ma si è sempre reso disponibile per numerose iniziative. Condividevamo la passione per la bicicletta, siamo caduti e ci siamo rialzati insieme. Un anno fa circa lui era caduto e si era quasi rotto l'osso del collo, ha dovuto portare il collare per sette mesi, ne era uscito un po' traumatizzato ma poi eravamo ripartiti a correre».

IL SACERDOTE

Si è spento a 91 anni a Imperia venerdì scorso padre Tarcisio Stramare. Nato a Valdobbiadene Presbitero, biblista, scrittore e docente, padre Stramare è considerato uno dei massimi studiosi a livello internazionale di josefologia. La morte per complicanze da Coronavirus è confermata anche dall'Avvenire. È il lutto forse più illustre tra i religiosi. Padre Tarcisio Stramare, 91 anni, studioso di San Giuseppe, il giorno prima della morte aveva dato una splendida intervista ad Avvenire sulla figura del Custode alla vigilia del Rosario indetto dalla Cei per la sera del 19 marzo. Il 14 marzo si era detto perplesso rispetto alla sospensione delle messe. «Il prete è pastore di anime prima di tutto e guai a lui se teme la malattia per sè. Non dobbiamo lasciar sola la gente e in questo momento ho la sensazione che siamo lontani da chi ci vorrebbe, pochi preti in giro».

Claudia Borsoi

Lucia Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA