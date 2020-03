IL PUNTO

TREVISO Nelle ultime due settimane sono morte nove persone risultate positive al nuovo coronavirus. L'età media è di 87 anni. L'ultimo decesso è stato registrato ieri. A perdere la vita è stato un paziente con più di 80 anni, residente nella cintura urbana di Treviso, già duramente provato da un tumore arrivato alla sua fase terminale. Era ricoverato al Ca' Foncello dal 24 febbraio. E anche in questo caso era passato per la Geriatria dello stesso ospedale, il reparto che lo scorso 25 febbraio è stato sigillato in seguito all'esplosione dei contagi dopo la morte di Luciana Mangiò, la professoressa di 76 anni di Paese, primo caso di coronavirus in questa provincia. Nella Marca fino ad ora sono state contagiate complessivamente 142 persone. Esattamente 70 pazienti si trovano in ospedale.

IL TIMORE

Ora sta in particolare salendo la preoccupazione per i ricoveri nelle aree di Terapia intensiva delle strutture trevigiane. Sono più che raddoppiati nel giro di appena 48 ore. Sabato erano sei le persone costrette a stare con la ventilazione meccanica a portata di mano. Domenica si è passati a nove. E ieri si è saliti a 13. Sono cinque a Treviso e otto a Conegliano. Il timore è che in prospettiva possano iniziare a scarseggiare i posti. Solo nella giornata di ieri sono entrate cinque persone in più nella Rianimazione di Conegliano: tutti uomini, con età compresa tra i 65 e i 76 anni. È l'effetto del terzo focolaio identificato nella Marca che sta prendendo forza: si tratta di quello evidenziato in un gruppo di anziani che giocava a carte tra i paesi di Orsago, dove abita il primo 75enne finito in Terapia intensiva, San Fior e Caneva, quest'ultimo in provincia di Pordenone. Si è aggiunti agli altri due focolai già identificati nel trevigiano: in primis ovviamente quello esploso nella Geriatria del Ca' Foncello e poi quello relativo a un gruppo di ballerini entrati in contatto con l'ambiente di una manifestazione di tango che si è tenuta in un hotel di Ferrara. Il quadro, però, è ancora lontano dall'essere completato. «Stiamo aumentando i posti a disposizione nelle Terapie intensive dei nostri ospedali fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca al momento, con i numeri attuali, non ci sono problemi sotto questo fronte. Sappiamo che il picco dei contagi potrebbe arrivare attorno al 15 marzo. Dobbiamo rimanere concentrati a lavorare come sappiamo fare. Adesso l'attenzione è tutta sui pazienti trevigiani. Se poi le cose cambieranno, come auspichiamo tutti, saremo pronti a dare una mano anche ad altre regioni per quanto riguarda l'attività di rianimazione».

I NUMERI

Nel frattempo ieri nel trevigiano sono emersi 16 nuovi contagi. Ad oggi sono 142 le persone colpite dal nuovo coronavirus. Poco meno della metà è ricoverata nei reparti ordinari degli ospedali. Esattamente 63 pazienti al Ca' Foncello, compresi i 32 anziani che sono rimasti blindati nel reparto di Geriatria, cinque a Castelfranco, uno a Conegliano e uno a Vittorio Veneto.

I CONTROLLI

Sempre ieri il piano messo a punto per l'emergenza sanitaria ha fatto un altro scatto in avanti: sono state attivate le due tende attrezzate installate all'ingresso dell'ospedale di Treviso per il pre-triage. Qui adesso vengono controllate tutte le persone con sintomi collegabili al nuovo coronavirus prima del loro accesso nel pronto soccorso generalista del Ca' Foncello. D'ora in poi le tende saranno operative dalle 7 alle 21, sette giorni su sette, grazie alla presenza dei volontari della Protezione civile, che si sono organizzati su più turni. Altre tende attrezzate sono state montate davanti agli altri ospedali della Marca: una per struttura. Per ora queste resteranno chiuse. Ma si è pronti ad attivare in qualsiasi momento in caso di necessità.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA