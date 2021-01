LE VITTIME

GORGO I familiari l'avevano pregata di ritornare nella sua casa di famiglia a Gorgo ma lei, suor Luciana Piccolo, 74 anni, non ne ha voluto sapere. Lei era una suora infermiera e doveva assistere le consorelle ammalate di Covid, alcune delle quali ben più anziane di lei. Era consapevole dei rischi. Nonostante gli acciacchi, qualche problema di salute e l'età non più giovanissima, aveva scelto di continuare nella sua opera di assistenza, restando fedele a quel voto espresso quand'era ancora ragazza. Malgrado tutte le precauzioni alla fine il Covid ha contagiato pure lei, fatale le è stata la polmonite che lha portata alla morte. «È tanto triste non aver più potuto vederla, salutarla, non è stato possibile neppure da morta, è arrivata dentro la bara dicono i familiari -. Suor Luciana aveva un carattere tenace, aveva fatto una promessa e l'ha mantenuta fino alla morte. Noi le avevamo consigliato di tornare a Gorgo, che restasse in famiglia almeno fino all'arrivo della bella stagione. Niente, ci rispondeva che là nella casa di riposo delle suore cera tanto da fare, aveva consorelle ammalate da accudire. È sempre stata molto coscienziosa, preparata, accorta, purtroppo il Covid è una malattia estremamente contagiosa». Il funerale avrà luogo giovedì alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Gorgo. Lutto anche a Montebelluna per la morte suor Maria Armida, al secolo Rita Simioni, dell'ordine delle Serve di Maria Mantellata ed ex caposala dell'ospedale di Montebelluna. Anche lei si è dovuta arrendere al virus. Verrà salutata venerdì alle 15 al Duomo. «Mia zia -racconta commosso il nipote, Gianmaria Simioni- per Montebelluna aveva una venerazione e diceva che l'ospedale era il migliore di tutti quelli in cui era stata, da Correggio a Firenze. Il più pulito e meglio organizzato». È morto infine all'ospedale di Treviso il dottore commercialista Daniele Rubin, 73 anni, di San Stino di Livenza, titolare di uno dei più prestigiosi studi del Veneto orientale. Doveva sottoporsi a un intervento urgente, ma ha contratto il Covid e dopo pochi giorni di malattia è deceduto.

IL CALCIATORE

A Barletta lo ricordano ancora con affetto e stima come la colonna veneta. Giovanni Biasio, per tutti Gianni, era cresciuto calcisticamente nella sua Vittorio Veneto. Aveva militato nella squadra rosso-blu quando era in serie D, sul finire degli anni Sessanta, anni in cui, sotto la guida dell'allenatore Isaia Petrin, il maestro, anche altri promettenti calciatori avrebbero di lì a poco vestito le casacche di svariate squadre di calcio fino alla serie A. Biasio si è spento lunedì nell'ospedale di Vittorio Veneto vinto dal Covid-19. Aveva 68 anni. Nel 1984 aveva appeso le scarpette al chiodo e dopo la pensione aveva fatto ritorno nella sua città natia, Vittorio Veneto. È stato sempre un punto di riferimento per la sua famiglia, la moglie Bruna, i figli Jacopo e Stefano. Era diventato anche nonno di una bimba che era la sua nuova linfa di vita. «Ha vissuto per l'amore della famiglia» ha voluto riportare nell'epigrafe la sua famiglia che in queste ore sta ricevendo numerosi messaggi di cordoglio non solo da Vittorio Veneto, ma anche da Barletta, dove per qualche anno Biasio aveva giocato, e dal veneziano, dove sempre come difensore aveva vestito la maglia del ClodiaSottomarina. Il funerale si terrà venerdì alle 15 nella Pieve di Sant'Andrea, poi la salma del 68enne riposerà nel cimitero di Sant'Andrea.

LA NAZIONALE

Vittoriese, fin da quando aveva iniziato a vestire la maglia rosso-blu Gianni Biasio aveva messo in luce il suo talento da difensore, un difensore ricorda un amico dalla notevole forza fisica, una spiccata aggressività e un'inespugnabile tenacia di gioco, tanto da essere notato anche dal ct della nazionale juniores che lo convocò più volte a Coverciano. Sul finire degli anni Sessanta il Vittorio calcio militava in serie D e Biasio non passò inosservato ad altre società. Nel 1971 venne acquistato dal ClodiaSottomarina che giocava in serie C. Nel 1976 il trasferimento al Barletta 1922 che all'epoca giocava in serie C. Detto la colonna veneta, fu protagonista con la maglia biancorossa nella stagione 1976/1977 in serie C. Infine, nel 1983 il passaggio al Manfredonia, dove il calciatore vittoriese a 31 anni chiuse la sua carriera da professionista.

