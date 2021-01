LE VITTIME

CODOGNE' Il Covid continua a mietere vittime nella Marca. Sette quelle registrate solo nelle ultime 24 ore, che hanno fatto salire la triste conta dei decessi dall'inizio dell'epidemia a 1.076, metà delle quali negli ultimi due mesi, segno che la seconda ondata, come da alcuni esperti previsto, è stata ben più violenta della prima. Tra gli ultimi lutti la morte di Giuseppe Zuccolotto, 90 anni, figura storica per la comunità di Codogné, spentosi la notte tra l'8 e il 9 gennaio all'ospedale di Vittorio Veneto. Era stato ricoverato il giorno dell'Epifania dopo che le sue condizioni di salute si erano improvvisamente aggravate. Il Covid che lo aveva colpito tra Natale e Capodanno, non ha lasciato scampo alla sua forte fibra. Giuseppe non soffriva di particolari patologie.

L'IMPRENDITORE

La sua storia inizia con il papa' Romano che negli anni Trenta aveva organizzato un servizio di trasporti di ogni tipo con i cavalli. Una passione che gli è rimasta per sempre nel cuore e che ha concretizzato negli anni Cinquanta acquistando i primi camion, diventando negli anni successivi un leader degli autotrasporti e un punto di riferimento per il territorio. Giuseppe ha continuato a lavorare con i suoi mezzi fino alla pensione. Dopo aver trasmesso a sua volta ai figli, Sergio, Fiorenza e Dora la passione ereditata da papà Romano, non si è mai fermato e ha investito in terreni agricoli coltivati a vigneto che sono stati la sua passione fino agli ultimi giorni della sua vita. Nel 1954 aveva sposato la sua amata Gemma, dalla quale ha avuto tre figli e con la quale ha condiviso la sua vita per sessantasei anni. Uomo forte che ha sempre lavorato e ha dedicato tutto se stesso fino all'ultimo al lavoro, alla famiglia e alla fede, Giuseppe era conosciuto e stimato per il senso di pace e tranquillità che sapeva trasmettere a tutti con la sua cordialita' e il sorriso sempre presente sul suo viso. Dopo il suo pensionamento, i figli hanno rilevato l'azienda e continuano oggi con l'attività iniziata dal nonno. «Non ha mai smesso un giorno di lavorare- Ricorda la figlia Fiorenza -. Papà è stato veramente di grande ispirazione e un faro per tutti noi. In pochi giorni il virus lo ha portato via. Ma non dai nostri cuori, dove resterà per sempre come un grande esempio di padre, uomo di fede e instancabile lavoratore. Ha vissuto una bella e lunga vita attorniato dall'amore di noi tutti» I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale.

MOGLIE E MARITO

Si sono spenti l'uno a poche ore dall'altra Italo Gola, 89 anni, e la moglie Maria Callageri, di 86 anni. Lei si era a arresa al Covid nella giornata di lunedì, lui è spirato il giorno successivo. Abitavano a Fontane di Villorba, dove venerdì scorso si sono celebrati i funerali di entrambi. Ancora una volta assieme come per 60 anni: nel 2019 avevano toccato il traguardo del sessantennio dalle nozze. Una tragedia la perdita dell'uno e dell'altra in questo inizio 2021 per la figlia Roberta, il genero e l'amato nipotino. Il virus se li è portati via in appena due settimane. Ad aggravarsi per prima era stata Maria, ma poche ore dopo anche Italo aveva dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale. Le sue sembravano le condizioni più preoccupanti, ma è stata la moglie a spegnersi per prima: le sue condizioni sono precipitate in pochissimo tempo. Lei casalinga, lui per 30 anni dipendente della Zoppas, nel suo messaggio in epigrafe si leggono parole toccanti: «Non piangete la mia assenza: ho seguito Maria per cominciare una nuova vita assieme». Intanto i contagi, nella Marca, non si fermano. Ieri sono stati registrati altri 331 nuovi casi, meno dei giorni scorsi ma ancora troppi per poter abbassare la guardia. 10.367 le persone attualmente positive. Ma a preoccupare è l'aumento dei ricoveri, 493, più 22 in un giorno, e dei pazienti in terapia intensiva, 44, sei in più rispetto a 24 ore prima.

Pio Dal Cin

