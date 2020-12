LE VERIFICHE

TREVISO Una band di sei musicisti e 52 clienti ad assistere al concerto. Nessun assembramento, ma uno spettacolo che rientra nelle attività di intrattenimento oggi vietate dal Dpcm del 3 dicembre nei locali. È quanto hanno rilevato gli agenti della questura, i carabinieri e i vigili urbani che nel primo pomeriggio di domenica sono arrivati al The Wishing Wells al 156 di viale della Repubblica. Allontanati gli avventori, nei confronti del titolare è scatta una salata multa e ora l'esercizio rischia la sospensione temporanea della licenza. Nessuna contestazione circa la capienza, né per il comportamento delle persone all'interno: ciò che è risultato scorretto era lo spettacolo dal vivo, poiché oggi è ammesso solo il servizio ristorazione. Il pub era già stato meta di un controllo la domenica precedente, senza che fossero rilevate violazioni. Ora spetterà al prefetto valutarne il destino, ma la gestione è pronta a opporsi.

LE CONTESTAZIONI

«È una contestazione molto dubbia. Ci eravamo informati per capire se questi eventi si potessero organizzare. Faremo ricorso». Queste le poche parole trapelate dal locale. Il controllo si inserisce nei servizi interforze che vedono impegnati in particolare nei fine settimana polizia, carabinieri e polizia locale per vigilare sul rispetto delle norme anti Covid, che questo weekend hanno interessato dieci esercizi pubblici. Dopo la temporanea chiusura a cui è stato sottoposto a inizio dicembre il Los Zapata, altro risto-bar che si trova nello stesso edificio del The Wishing Wells, la zona è stata attentamente monitorata. Domenica alcune pattuglie hanno notato che nel locale si svolgeva un concerto e hanno attivato un controllo. Alle 14.45 è quindi stato interrotto lo spettacolo della band che sul palco intratteneva i 52 ospiti, tutti seduti ai tavoli. Gli avventori sono stati allontanati mentre il gestore, il 35enne Cristian Reduce, si è visto contestare la violazione.

LA SANZIONE

La multa può arrivare fino a mille euro, ma ora il pub rischia anche la chiusura da 5 a 30 giorni. Al prefetto Maria Rosaria Laganà è infatti stata inoltrata una segnalazione e nei prossimi giorni arriverà la decisione. Nel frattempo l'attività può proseguire come di consueto, ma se dovessero essere rilevate nuove violazioni le forze dell'ordine potranno procedere direttamente con la sospensione della licenza per un mese. «Era tutto a norma, le prescrizioni anti Covid sono state sempre rispettate ha commentato il titolare. Per il concerto avevamo i permessi, ci avevano controllato anche la settimana precedente». Di fatto all'interno vi erano 52 persone a fronte della capienza massima di 131 e nessuno è stato sanzionato per il mancato uso delle mascherine o per situazioni di assembramento. Martedì sera invece a Preganziol un giovane è stato multato di 400 euro perché sorpreso da una pattuglia dei carabinieri fuori casa alle 22.10. «Sto andando dalla mia fidanzata, abbiamo litigato e ho bisogno di chiarire» ha spiegato il ragazzo, senza però che la motivazione bastasse a evitargli la stangata.

Serena De Salvador

