LE VERIFICHE

PAESE Agenti della polizia locale a bordo degli scuolabus per invitare tutti a indossare la mascherina. Se non basterà, verranno presi i nomi di bambini e ragazzi che la tolgono e il Comune convocherà i genitori. «Prendendo i provvedimenti del caso» avverte il sindaco Katia Uberti. Non si transige. Troppi gli studenti di Paese che calano la mascherina saliti sugli scuolabus.

LE MISURE

Gli autisti vigilano. Ma non possono controllare tutti per l'intera durata del viaggio. Negli ultimi giorni le segnalazioni si sono moltiplicate. E così il Comune ha deciso di intervenire. «All'inizio faremo dei controlli per invitare tutti a tenerla spiega Uberti, partiremo con le raccomandazioni. Se poi ci saranno bambini e ragazzi che continueranno a togliersela, non ci resterà che annotare i nomi e convocare i genitori». Dal municipio specificano che nessuno ha intenzione di aprire crociate. Non si può però nemmeno ignorare che ad oggi tutte le persone che salgono sui mezzi di trasporto devono indossare. Dai sei anni in su. Vale anche per gli autobus e le corriere di Mom. Anche qui gli autisti hanno il compito di richiamare chi non indossa la mascherina. In questo caso, però, davanti a un rifiuto, se il passeggero non scende, devono bloccare il mezzo e far intervenire le forze dell'ordine. «La situazione va affrontata seriamente tira le fila Uberti e ognuno è chiamato a fare la propria parte.

L'ATTACCO A SANTA LUCIA

A Santa Lucia di Piave il sindaco e medico Riccardo Szumski si batte per la libertà sanitaria dei compaesani. «Vi osservo passeggiare e vi comunico che non è previsto l'obbligo dell'utilizzo continuo della museruola all'aperto se siete soli ha scritto ieri sulla sua pagina Facebook. Nemmeno se incrociate qualcuno per pochi secondi. Se la portate sempre per vostra scelta ok, ma non pretendiate che la portino gli altri in queste situazioni». Sin dall'inizio dell'emergenza Szumski ha invitato a non farsi trasportare da quelli che considera allarmismi ingiustificati, comprese le direttive del Governo. E anche dal punto di vista medico, ha curato a domicilio i pazienti affetti da sindromi respiratorie o sintomi che avrebbero potuto essere riconducibili al Covid. In paese sono 4 attualmente i casi positivi in isolamento domiciliare, un caso in casa di riposo, 4 in quarantena in quanto contatti di positivi. Dieci meno del giorno precedente. «Un ragazzo si è fatto due tamponi (negativi) e ora se ne farà un altro se no non può rientrare a scuola aggiunge. In questa confusione la salute pubblica c'entra poco o niente. Vi è qualcosa che è stato sempre poco chiaro e razionale. Impadronirsi delle menti con il terrore ed avere individui disposti a seguire ciecamente ogni assurdità spinge tutti (esclusi alcuni) verso un impoverimento generale». Ieri inoltre Szumski è venuto a sapere dalla stampa e dai genitori che alla scuola materna comunale c'è una classe in quarantena per la positività, asintomatica, di un bambino. «Né autorità sanitarie né dirigenza scolastica accusa il primo cittadino si sono presi la briga di fornire una comunicazione ufficiale, ufficiosa né di semplice cortesia. Ditemi come sareste al mio posto. La cosa non mi meraviglia ed è ulteriore esempio del cattivo funzionamento delle strutture dello Stato italico, anche qui in Veneto, purtroppo».

