CASTELFRANCO La task force tra forze dell'ordine e Comune per controllare piazza Giorgione ha portato a elevare ieri oltre 20 sanzioni per uso non corretto della mascherina. Sanzioni che si uniscono alla salatissima multa che colpirà un ambulante 48enne scoperto venerdì dalla Guardia di finanza a vendere al mercato 7.500 dispositivi di protezione senza regolare etichettatura. Per il sindaco tuttavia il bilancio del sabato in piazza è positivo.

Ieri pomeriggio tre pattuglie della polizia locale e quattro dei carabinieri hanno presidiato piazza Giorgine i locali del centro. Vicino ai comandanti anche il primo cittadino Stefano Marcon che ha fatto la ronda tra bar, negozi e vie. «La giornata è stata positiva grazie anche alla collaborazione dei gestori spiega il sindaco. Tutte le persone erano con le mascherine ma qualche sanzione è stata elevata per l'uso non corretto. La risposta che ha dato oggi la città rispetto al precedente weekend è però positiva. Se continua così la manteniamo viva ma nel rispetto delle regole». Le multe sono state una ventina, soprattutto tra coloro che consumavano in piedi fuori dai locali senza coprire naso e bocca. «La scorsa settimana abbiamo fatto un'importante azione di sensibilizzazione con i gestori sottolinea Marcon. Abbiamo visto più consapevolezza. Ora le persone consumano e poi si mettono subito la mascherina. Ho visto maggior rispetto delle regole e questo non può che essere un aspetto positivo». Niente a che vedere quindi con la situazione che aveva visto Castelfranco nella bufera lo scorso fine settimana con assembramenti fuori dai locali, sotto i portici senza il rispetto delle distanze e l'uso non corretto della mascherina.

Oltre ai provvedimenti elevati ieri, il giorno prima le Fiamme gialle avevano già proceduto a un controllo durante il mercato in piazza Giorgione. Vi hanno trovato 7.500 di mascherine chirurgiche che non sarebbero mai dovute essere messe in vendita. Erano sulla bancarella di un ambulante 48enne che ora si vedrà comminare una salata multa. L'uomo, italiano residente nella zona e di professione commerciante, vende da tempo prodotti di bellezza, cura della persona e della casa. Tra la merce esposta comparivano però anche numerose confezioni di mascherine chirurgiche. Un elemento che ha attirato subito l'attenzione dei Baschi verdi, poiché nella Marca si trattava di uno dei primi riscontri di vendita di tali articoli fra i banchi del mercato. Se a un primo sguardo le mascherine potevano sembrare del tutto uguali a quelle che oggi sono reperibili in moltissimi negozi e farmacie, una più attenta analisi ha invece portato a galla diversi problemi. Nessuno dei singoli dispositivi di protezione né le confezioni presentavano indicazioni in lingua italiana, né le indicazioni circa il produttore, il Paese di fabbricazione, la denominazione legale e merceologica. Non vi erano nemmeno le istruzioni e dati che indicassero l'eventuale presenza di sostanze potenzialmente pericolose, tutti elementi che sono obbligatori per la commercializzazione nell'Unione europea di articoli prodotti all'estero. Per questo i 7.500 pezzi nelle disponibilità del 48enne sono stati sequestrati e saranno distrutti. L'ambulante che esercitava in perfetta regola è stato segnalato alla Camera di commercio e sarà colpito da una sanzione amministrativa che potrà andare da 516 a oltre 25mila euro. Si tratta del secondo ingente sequestro nel mese di novembre a cura della Finanza, impegnata tanto nella salvaguardia della salute dei cittadini, quanto in quella della regolare concorrenza commerciale.

