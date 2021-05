Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE TESTIMONIANZEVITTORIO VENETO «Chiedeva aiuto dalla finestra all'ultimo piano. Dentro alla casa non si riusciva ad entrare per via del fumo. Non lo potevamo soccorrere da lì. Abbiamo così messo, sotto alla finestra da cui si sporgeva, un divano per attutire il salto e la caduta. E lo abbiamo invitato a mettersi in salvo. Ma lui ha perso i sensi e non ce l'ha fatta». I vicini di casa sono stati i primi a soccorrere Santino Della Colletta...