LE TESTIMONIANZE

TREVISO E' andato in pensione due anni fa. Ma continua a lavorare in ospedale come volontario, a titolo gratuito, per insegnare ai medici più giovani tutti i segreti della chirurgia endoscopia eseguita con il laser.

E' una motivazione scientifica quella che ha spinto Marco Lucioni, 65 anni, uno dei massimi esperti nella chirurgia laser, a non appendere il camice al chiodo per continuare a contribuire alla crescita dell'unità di Otorinolaringoiatria dell'ospedale di Vittorio Veneto, tra i più importanti poli a livello nazionale per quanto riguarda il tumore della laringe.

«Ho trovato naturale iniziare a seguire i medici più giovani nel loro percorso di formazione quotidiana sottolinea lo specialista io sono originario di Milano. Mi sono trasferito qui nel 1985 perché già all'epoca si parlava di questo reparto come di un polo con una prospettiva di eccellenza non solo sul piano italiano ma anche europeo».

ECCELLENZA

A Vittorio Veneto vengono eseguiti oltre 250 interventi di chirurgia laser all'anno. Tra questi, 180 sono oncologici. Lucioni è stato tra i maggiori artefici dello sviluppo del reparto. E adesso vuole condividere l'esperienza accumulata nel tempo. Una volta a settimana, il martedì, entra in sala operatoria e prende in mano il laser per formare i medici più giovani che gli stanno accanto. E ci sono anche specialisti di altre aziende sanitarie del Veneto che vengono a osservare le sue operazioni.

«A volte i medici esperti in qualche campo tendono a non condividere le competenze più specifiche dice il dottore io, però, non ho di questi interessi. L'unico mio interesse oggi è fare in modo che ci sia un passaggio di competenze tra specialisti». Lucioni lavora come volontario già da due danni. In questo periodo ha incrociato Andy Bertoldin, attuale direttore dell'unità di Otorinolaringoiatria, e una serie di altri medici. Nel 2020, dopo la riconferma timbrata dall'Usl nel giorno della vigilia di Natale, seguirà un altro giovane collega. A lavorare come volontario c'è anche il primario emerito, Giuseppe Rizzotto, andato in pensione lo scorso settembre dopo 41 passati nello stesso reparto di Vittorio Veneto.

IMPIEGATI

Nell'ospedale di Treviso, poi, ci sono altri due medici che lavorano come volontari a titolo gratuito. Ma i camici bianchi non sono gli unici. L'Usl della Marca può contare sul contributo volontario anche di chi sta dietro a una scrivania. E' il caso di Oliviero Beni, 67 anni, già direttore amministrativo dell'ex Usl di Treviso. E' in pensione dall'inizio di quest'anno dopo aver coordinato i servizi socio-sanitari del distretto di Conegliano e Vittorio Veneto. E ora continua a farlo, a titolo gratuito. «Ho chiesto di poter rimanere come volontario perché non volevo lasciare a metà il lavoro di armonizzazione dei sistemi delle tre ex Usl nell'azienda sanitaria unica provinciale tira le fila Beni ci sono dei processi di cambiamento che vanno seguiti in modo particolare. Stiamo parlando di un campo delicato come quello del sociale. E' fondamentale curare i rapporti con il comitato dei sindaci, le cooperative e le associazioni che operano nel territorio. Nessuno è indispensabile. Ma se si può si dà il proprio contributo. Anche gratuitamente. Dopo la pensione, è stata una scelta naturale».

M.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA