CONEGLIANO / TREVISO «Che il vaccino sia somministrato a giorni agli anziani delle case di riposo è un bene, ma invito a valutare di vaccinare il prima possibile anche i familiari degli ospiti, soprattutto quelli che versano nelle condizioni peggiori». La signora Marirosa Franceschi non vede da circa 7 mesi suo marito Marcello, 73 anni e ospite di Casa Fenzi. Ieri ha saputo che il suo caro verrà vaccinato contro il Covid giovedì 14 gennaio. Una bella notizia, «ma in condizioni come quelle in cui si trova è importante il contatto umano, che da molto tempo viene negato. Ecco perché vorrei che fosse valutata la possibilità di vaccinare il prima possibile i familiari stretti degli ospiti le cui condizioni sono più critiche» è il suggerimento lanciato con grande pacatezza e altrettanta speranza dalla signora Franceschi, che dalla scorsa primavera ha visto ridursi sensibilmente le occasioni di potere incontrare il marito.

«Andavo a dargli da mangiare, poi Casa Fenzi fu chiusa una prima volta a marzo ricorda la donna a giugno mio marito è passato dalla carrozzina all'alimentazione forzata. È stato ricoverato in ospedale, poi sono stata ammessa in casa di riposo fino a metà luglio, dopodiché c'è stata una nuova chiusura e da quel momento non l'ho più visto se non in videochiamata. Adesso è totalmente non autosufficiente e costantemente allettato, così non può neanche essere portato al piano terreno per i colloqui protetti. Per persone nelle sue condizioni il contatto umano è importante, ma da mesi non vede più nessuno». Ieri la signora Franceschi, supportata dal fratello Mario, ha ricevuto un'e-mail che le ha preannunciato una convocazione per fornire il consenso alla vaccinazione di suo marito. Un atto che sicuramente firmerà, perché «sono contenta che almeno sotto l'aspetto del rischio di esposizione al Covid Marcello sia tutelato. L'arrivo del vaccino è una bella cosa. Rimane però il problema dei familiari». E il discorso personale si fa generale: «Mi mancano ancora circa 4 mesi per compiere 70 anni, un'età che potrebbe darmi il diritto di ricevere il vaccino in tempi abbastanza rapidi. Non vorrei però che fosse troppo tardi per potere tornare accanto a mio marito: non so se e quando lo rivedrò».

«Voglio fare il vaccino contro il coronavirus per poter tornare a vivere normalmente, anche uscendo per fare un giro nei negozi e al supermercato. Non vedo davvero l'ora». E' questa la riflessione che un'ex infermiera di 93 anni, residente nell'istituto Zalivani dell'Israa a Fiera, oggi positiva al Covid, ha consegnato ad Antonella Tocchetto, sua amministratrice di sostegno. Ormai è solo questione di tempo. Domani inizieranno le vaccinazioni anti-Covid nelle prime due strutture dell'Israa, il Menegazzi di San Giuseppe e la casa albergo Salce di zona San Tomaso, dove tra 420 anziani sono stati registrati solamente due dissensi. E quando le attuali scie di contagio si saranno ridimensionate si passerà anche agli anziani e agli operatori della residenza Città di Treviso di Santa Bona e a quelli dello stesso istituto Zalivani di Fiera. «Questo periodo è particolarmente difficile. Molti anziani si sentono come dei leoni in gabbia a causa dell'isolamento imposto dall'emergenza coronavirus nota Tocchetto in tutto ciò, comunque, l'Israa di Treviso si è sempre confermata una struttura d'eccellenza. E adesso il vaccino rappresenta la possibilità di tornare definitivamente a vedere la luce».

