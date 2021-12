LE TESTIMONIANZE

CONEGLIANO «Sono scosso e molto, molto preoccupato». Sono ore tormentate per V. L., l'automobilista di 53 anni che ha travolto l'auto di Margherita Lotti la notte della vigilia di Natale, in un impatto tremendo costato la vita alla 30enne. A parlare è il suo legale, l'avvocato Piergiorgio Oss, a cui si è affidato dopo l'arresto per omicidio stradale. «Nell'immediatezza mi ha raccontato il fatto per sommi capi perché era molto scosso» - spiega l'avvocato, che oggi invece incontrerà il suo assistito faccia a faccia per discuterne nel dettaglio. Dopo l'arresto l'imprenditore è stato rimesso in libertà. Ma ovviamente rimane indagato per omicidio stradale e la sua posizione è aggravata dall'esito dell'alcol test, da cui è emerso che quella sera l'imprenditore era al volante della sua Alfa Romeo Stelvio con un tasso alcolemico di 1,6 grammi per litro di sangue. Tre volte oltre il limite. «La dinamica sarà da ricostruire nel dettaglio» - precisa il suo legale.

L'INCIDENTE

Giovedì sera, stando ai primi accertamenti dei carabinieri, l'uomo stava percorrendo via Venezia, da Conegliano verso San Fior. Era l'1.50. Non si sarebbe accorto della Citroen C2 in panne, accostata con le quattro frecce accese e l'ha centrata in pieno. La conducente, in piedi davanti al cofano, è stata sbalzata per 20 metri, volando giù dal viadotto. Ferito e sotto choc, il 53enne si è fermato a prestare soccorso. E lo ha ricevuto a sua volta dai sanitari del Suem per le ferite lievi legate allo scoppio dell'airbag. Agli accertamenti medici si sono aggiunti quelli alcolemici e tossicologici disposti dai cmilitari intervenuti sul posto. Proprio l'alcoltest ha smascherato il suo stato di alterazione alla guida. Una constatazione che lo ha fatto piombare in un tunnel imboccato già nel momento in cui è risultata chiara la gravità dell'incidente. Omicidio stradale, questa l'ipotesi di reato su cui indaga la Procura.

L'IMPREVISTO

Un esito drammatico per quello che poco prima sembrava soltanto un fastidioso imprevisto: l'auto di Margherita era rimasta in panne mentre tornava a casa dopo la bicchierata aziendale poi proseguita con una serata in compagnia di amici e colleghi. Probabilmente il serbatoio era rimasto a secco. A quel punto la 30enne aveva chiesto aiuto. Non ha chiamato i genitori, che a quell'ora già dormivano ma ha telefonato alle persone con cui aveva trascorso la serata, sicura di trovarli ancora svegli e in viaggio. «Un suo collega è andato a darle una mano - racconta l'architetto Alberto Follegot, titolare dello Studio Oficine di Conegliano, di cui la 30enne era dipendente -. Credo ci sia stato un tam tam, la mattina dopo ho trovato anche io alcune chiamate perse: il nostro dipendente accorso lì mi aveva cercato». La coppia accorsa per aiutarla a rimettere in moto la macchina ha assistito alla tragedia. L'irrimediabile si è consumato prima che potessero intervenire e senza che potessero fare nulla per evitarlo. Loro stavano cercando una soluzione, nel parcheggio vicino. A poche decine di metri Margherita moriva sul colpo, dopo il tamponamento del 53enne ubriaco. Il botto, lo choc e un dolore indicibile per una fine assurda.

Mep

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA