LE STRUTTURE

TREVISO «Per le Terapie intensive restiamo in allerta gialla. Per i ricoveri nei reparti ordinari, invece, siamo in allerta rossa. Non lo abbiamo mai nascosto. Oggi registriamo cento pazienti in più negli ospedali rispetto al picco della prima ondata del coronavirus. Per questo siamo pronti ad attivare anche nuove strutture». A parlare è Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca. Le strutture a cui fa riferimento sono quelle esterne agli ospedali. Già oggi verrà aperto un reparto Covid isolato con 30 posti letto nel contesto del centro anziani Sant'Antonio di Conegliano. E giovedì prossimo ci sarà la riapertura dell'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene, dove sono già stati attrezzati 60 letti tra il quarto e il quinto piano. Di seguito verranno progressivamente trasferiti i pazienti Covid positivi ricoverati negli ospedali che non hanno bisogno di cure particolari ma che per varie ragioni non sono ancora nelle condizioni di tornare a casa. Così si alleggeriranno i reparti più in difficoltà, a partire da Montebelluna.

I NUMERI

Attualmente gli ospedali trevigiani contano in tutto il ricovero di 481 pazienti positivi. Una quota mai toccata prima d'ora. Oggi pomeriggio, inoltre, si saprà quale albergo ospiterà il primo, e al momento unico, Covid Hotel della Marca. Oltre a quella dell'albergo Villa Fiorita di Monastier, ci sono anche altre due offerte, tra le quali ci sarebbe una struttura ricettiva della zona di Conegliano. In queste ore potrebbe aggiungersi qualche altra proposta. Alle 18, poi, verranno aperte le buste. L'Usl sceglierà in base al rapporto tra qualità e prezzo. L'azienda sanitaria cerca un albergo in grado di mettere a disposizione almeno 80-90 posti per le persone contagiate che non hanno la possibilità di trascorrere la quarantena a casa. A cominciare dagli anziani positivi al coronavirus asintomatici o con sintomi lievi. Ma non solo.

L'AVVISO

L'avviso per la ricerca di Covid Hotel parla in generale di persone sottoposte a obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario od obbligatorio. La manifestazione d'interesse presentata da Villa Fiorita è stata ieri al centro del cda del gruppo Sogedin, che gestisce sia l'albergo che la vicina casa di cura Giovanni XXIII. Nel dettaglio, l'hotel di Monastier ha messo sul piatto 136 posti. L'amministratore delegato Gabriele Geretto e il presidente Massimo Calvani hanno confermato l'offerta. «La proposta prevede che venga messo a disposizione l'interno corpo centrale del Park Hotel Villa Fiorita, per un totale fino a 136 camere doppie a uso singolo, con bagno privato specificano dalla società sono escluse le barchesse e la villa antica con le aree delle piscine, in quanto poco consone all'utilizzo del progetto di Covid Hotel». Villa Fiorita, tra l'altro, sorge proprio a due passi della casa di cura Giovanni XXIII, che dopo la sospensione di buona parte delle visite specialistiche, degli esami e degli interventi chirurgici non urgenti all'interno degli ospedali dell'Usl adesso è presa d'assalto dalle richieste dei cittadini. I due edifici sono collegati attraverso un corridoio coperto lungo appena una cinquantina di metri. «Di fronte alla richiesta della Regione non abbiamo esitato a collaborare perché abbiamo compreso immediatamente la necessità di individuare un luogo extra-ospedaliero e, comunque, a ridosso di una struttura sanitaria come lo è il Giovanni XXIII sottolinea Geretto da parte del gruppo Sogedin di Monastier permane quindi la massima disponibilità alla collaborazione con la sanità regionale. Lo abbiamo fatto nel corso degli anni. Ed è nostra intenzione farlo ancor di più oggi, in un momento di estrema emergenza».

