LE STRATEGIE

TREVISO «Ora si apre uno scenario nuovo. Ci saranno altri termini di prescrizione ma soprattutto ci saranno altre persone che dovranno essere perseguite. Mi auguro che a questo punto venga contestata anche la bancarotta preferenziale a coloro che hanno guidato la banca fino al 2017». L'avvocato Sergio Calvetti esulta per la pronuncia della Corte d'Appello di Venezia che, di fatto, ha certificato l'insolvenza di Veneto Banca, permettendo alla Procura di Treviso di procedere per l'ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta. «Come prima cosa presenterò una memoria difensiva al pm Massimo De Bortoli - continua l'avvocato Calvetti - affinché vengano coinvolti anche quegli enti, come la Banca d'Italia e la Bce, che hanno autorizzato la sedazione di una sommossa popolare permettendo soltanto ad alcuni creditori, che dunque sono stati privilegiati, di riavere il 15% delle somme perdute. È stata data un'elemosina che ha stracciato i princìpi della Costituzione secondo cui tutti i creditori devono essere eguali. Una mossa che è risultata essere un'anestesia collettiva per allentare la morsa verso la banca. Adesso spero che entro giugno si possano chiudere le indagini e chiamare i responsabili a rispondere di questa crac miliardario».

LA RABBIA

Sulla stessalinea anche l'avvocato Luigi Fadalti, che rappresenta una buona fetta di risparmiatori che si sono costituiranno parte civile nei futuri procedimenti penali per il crac di Veneto Banca. «Per prima cosa all'udienza preliminare nel procedimento per aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto chiederemo la chiamata come responsabile civile di Banca Intesa - annuncia l'avvocato Fadalti - Se l'istanza sarà rifiutata, verrà presentata al gup un'eccezione di costituzionalità del decreto che stabilì la cessione di Veneto Banca e della Popolare di Vincenza a Intesa al valore simbolico di un euro. La pronuncia della Corte d'Appello non cambia di molto le speranze dei risparmiatori in termini di indennizzo: noi puntiamo di più al processo per aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto sperando di tirare in ballo gli organismi di vigilanza, come Consob e Banca d'Italia. Di certo la bancarotta farà chiarezza per dire, una volta per tutte, la verità sul perché è avvenuto il disastro e sul fatto che, tra i fatti distrattivi, ci siano sicuramente le baciate».

LE AZIONI

«La Corte d'Appello ha stabilito quello che abbiamo sostenuto fin dall'inizio - sottolinea l'avvocato Andrea Arman, che rappresenta decine di truffati - Adesso andremo a prenderci i soldi dei risparmiatori dalla Banca d'Italia e dallo Stato. Sono loro che hanno messo delle ancore al collo di chi ha perso tutto, impedendo loro di rivalersi su Veneto Banca. La politica ha molte responsabilità: ha svenduto alla grande finanza le banche del territorio promettendo, sapendo di mentire, che ci sarebbe stato un rilancio. I cittadini sono stati ingannati, e adesso devono cominciare a tremare e a preoccuparsi anche i nuovi amministratori».

Giuliano Pavan

