CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE STORIETREVISO Due candidature, due storie. Perchè rappresentare i cittadini significa anche rappresentarne i problemi o riportare in vita una sorta di testamento spirituale. Michele Montagner è malato di Parkinson, ma ha deciso ugualmente di candidarsi nella lista della Lega. «Ho riflettuto: ho problemi di salute che in alcuni casi mi limitano ma poi ho deciso che in questo caso possono essere la mia forza». Cinque anni fa gli hanno diagnosticato il Parkinson. «Avevo 37 anni e mi è crollato il mondo addosso - spiega - piano piano...