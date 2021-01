LE STORIE

TREVISO Alcuni hanno contratto debiti anche per centomila euro. E la prospettiva di queste aperture a singhiozzo fino a primavera inoltrata rende il quadro ancora più pesante sotto il profilo economico. Per questo baristi e ristoratori trevigiani invocano la zona rossa: con ventimila posti di lavoro a rischio e 2000 aziende sull'orlo della chiusura, i ristori sono l'unica salvezza. La Fipe trevigiana ha colto nel segno: gli esercenti chiedono di stoppare questa agonia e di prendere una decisione risolutiva. «Basta ambiguità, la gestione a mezza via è più un male che un bene».

LE REAZIONI

Alessandro Arboit, oltre al Botegon possiede, in società con Alberto Zoppè e Alessandro Laurenzana il Bistrò sulle Mura e il Tocai, ri-nato pochissime settimane fa. «Abbiamo riaperto il Tocai ad inizio dicembre. Ma per i locali senza storico il Governo corrisponde un minimo che va dai 2000 ai 4000 euro. E tuttavia essere in zona rossa significa che i locali vengono mesi in sicurezza, e che se ne riconosce, a livello centrale l'impossibilità di lavoro». Alberto Gajo, con la società RDH srl ha aperto in ottobre il Caffè Divino a San Nicolò. «Abbiamo lavorato a pieno regime fino al 24 poi è intervenuto il coprifuoco alle 18, che per un wine bar porta subito incassi decisamente più modesti». Poi il blocco. «La zona rossa è una soluzione per poter ricevere un sostegno e confidare nella prossima primavera. Personalmente sono fiducioso: quando il 70% della popolazione sarà vaccinata potremo riprendere la nostra vita e tutto ripartirà. Ma ora lo Stato deve garantirci un aiuto».

Marta Casarin è una giovanissima imprenditrice nel settore della caffetteria. Dopo il successo dell'Indimenticabile in piazza Burchiellati, ha bissato lo scorso dicembre con l'apertura dell'Hausbrandt Cafè in piazza Trentin. «Il nuovo caffè di fatto è rimasto aperto 9 giorni a pieno regime. Io ho prosciugato il mio conto in banca e dovuto chiedere aiuto ai miei genitori. Per fortuna ho una famiglia alle spalle che al momento mi ha consentito di non indebitarmi. Però si sono già esposti per 15 mila euro. Non posso pretendere altro da loro». Sulla seconda apertura in piena pandemia Marta si dice oggi un po' perplessa. «Hausbrandt ha un po' spinto perchè aprissimo prima di Natale. Oggi devo dire che si sono dimostrati ragionevoli con l'affitto. Tuttavia col senno di poi avrei seguito il mio istinto scegliendo di aprire con calma nel 2021 magari in primavera».

I RISTORANTI

In piazza Santa Maria Maggiore Marco Longo ha sia l'Antico Portico che il Mare Crudo. «Ho già chiesto 60 mila euro in banca per rimanere in piedi, l'asporto non funziona. A Natale abbiamo fatto un incasso bassissimo. E' andata bene a Pasqua ma solo perchè la cosa rappresentava una novità. Io sono molto preoccupato: confido nella zona rossa perchè i ristori sono fondamentali ora per noi. Invece questa ambiguità ci sta affossando lentamente». A sintetizzare il pensiero del terziario trevigiano è Andrea Penzo Aiello, titolare bar e presidente di Treviso Imprese Unite, associazione nata durante la pandemia e che oggi si sta ampliando all'intera regione. «Basta a queste soluzioni a metà, che bloccano alcune categorie permettendo alla gente di fare quello che vuole nascosti nelle loro case-accusa- Ristoranti, locali, palestre, cinema sono chiusi da ottobre. Eventi e discoteche sono bloccati ormai da mesi. Eppure i contagi non scendono! Il problema forse è altrove? Vogliamo davvero stoppare il contagio prima per poter ripartire almeno a marzo con lavoro pieno e incassi dignitosi? Allora serve la zona rossa, unica tra l'altro che garantisce ristori a quasi tutte le categorie. Il Veneto ha dimostrato che la zona gialla renderà questa agonia ancora più lunga, rendendo inoltre necessarie ordinanze regionali che non garantiscono nessun aiuto».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA