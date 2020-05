+LE STATISTICHE ISTAT

TREVISO Marzo è stato il più crudele dei mesi. Nella Marca i decessi sono aumentati del 32,4% rispetto alla media dello stesso periodo registrata nei cinque anni precedenti. A dirlo è l'ultimo report sfornato dall'Istat sulla base di un flusso di dati che ha ormai coperto oltre il 90 per cento degli abitanti nel trevigiano. Il dato è ancora più eclatante se si pensa che invece lo stesso confronto effettuato per i mesi di gennaio e febbraio evidenziava un calo dei decessi di quasi il 7%.

LA DISCREPANZA

Cos'è successo a marzo? I numeri ufficiali delle persone morte dopo essere risultate positive al coronavirus (122) non spiegano un aumento del genere (dalla media di 839 del quadriennio 2015 - 2019 ai 1.149 del 2020, per un saldo di più 310 decessi). In assenza di altre indicazioni, però, non si può non pensare che il picco del grafico non sia legato proprio all'esplosione dell'epidemia da Covid-19, oltre le conferme arrivate solo nei casi in cui sono stati eseguiti i tamponi. Per la prima volta sono disponibili anche i dati riguardanti la città di Treviso. A marzo il capoluogo ha superato l'incremento medio di decessi registrato in tutta la provincia. Qui dal 2015 al 2019 era stata registrata una media di poco più di 85 morti nel mese di marzo (38 uomini e 47 donne). Quest'anno, nello stesso periodo, si è improvvisamente saliti a 120 (54 uomini e 66 donne). Vuol dire praticamente 35 in più (16 uomini e 19 donne) in un solo mese. Cioè più di un lutto al giorno oltre la media dei cinque anni precedenti. Per un aumento complessivo del 40,5%. Impossibile non attribuirlo in buona parte dalle infezioni da coronavirus. Anche perché l'impennata non è stata generale. Nella fascia di età compresa tra i 75 e gli 84 anni è stato registrato un aumento addirittura dell'83%: da 22 a 41 decessi, sempre nel mese di marzo del 2020 rispetto alla media dello stesso periodo dei cinque anni precedenti. E sopra gli 85 anni l'incremento dei decessi è stato del 38,2 per cento.

L'INCIDENZA

Per quanto riguarda gli altri comuni trevigiani, l'aumento più consistente è stato registrato a San Pietro di Feletto, dove sorge la casa di riposo De Lozzo Da Dalto, già teatro di un focolaio di coronavirus. Qui a marzo i decessi sono aumentati di quasi il 332% rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Si è passati in un colpo solo da una media di 4,4 a 19 lutti. Discorso simile per Zero Branco, dove c'è la casa di riposo Santa Maria de' Zairo, a sua volta colpita dal Covid-19. L'aumento dei decessi nel mese di marzo è stato del 310%: da una media di 5,6 a 23. Di seguito, ci sono Gorgo al Monticano (+243,8%; da 3,2 a 11 decessi) e Istrana (+233,3%; da 3,6 a 12 decessi). A Casale sul Sile, dove sorge il centro servizi per anziani della Ca' dei Fiori, struttura che ha dovuto fronteggiare il primo maxi focolaio esploso in una casa di riposo della Marca, i decessi nel mese di marzo sono saliti del 167,4% (da una media di 8,6 a 23). Più 150% anche a Ormelle (da 4,4 a 11 decessi), dove c'è la casa di riposo Luigi e Augusta che ospitava un settore Covid isolato. E più 111% pure a Paese (da 9 a 19 decessi). Con l'ultimo report l'Istat si è spinta anche oltre analizzando i numeri riguardanti i decessi nel periodo compreso tra il primo e il 15 aprile. In questo caso il triste primato va a Fonte. Qui i decessi sono aumentati del 650%. Va però detto che i numeri sono piccoli: si è passati da una media di 0,4 a 3. Discorso simile per il +483% di Godega di Sant'Urbano. Passata nella prima metà di aprile da una media di 1,2 a 7 decessi. Anche a Orsago è stato registrato un aumento del 400%: da una media di 1,2 a 7. E purtroppo a San Pietro di Feletto non ci si ferma. Dopo l'aumento di quasi il 332 per cento nel mese di marzo, qui anche nelle prime due settimane di aprile c'è stato un incremento del 337%: da una media di 3,2 a 14 decessi.

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA