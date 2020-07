LE SOLUZIONI

TREVISO Mom vara il piano anti-virus. La società dei bus e delle corriere si è mossa su tre fronti per non far viaggiare il Covid-19. Il primo è quello dei termoscanner intelligenti. Entro settembre, cioè prima della ripresa della scuola, verranno montati su tutti e 500 i mezzi della società. Misureranno la temperatura dei passeggeri, verificando anche il corretto utilizzo delle mascherine. Se la febbre supererà la soglia dei 37,5 gradi o se naso e bocca non saranno completamente coperti, scatterà la luce rossa: non si potrà salire.

LA NOVITÀ

Il secondo fronte riguarda i finestrini dei mezzi. Mom sta tappezzando la parte superiore con una pellicola trasparente che, una volta esposta alla luce, riesce a sanificare l'ambiente interno in tempo reale, anche durante le corse. Si tratta della pellicola dell'azienda Wippy Idea di Polcenigo che, grazie al trattamento con nanoparticelle di biossido di titanio, è in grado di abbattere le cariche di virus e batteri, oltre ad assorbire smog e odori. «Abbiamo condotto una ricerca specifica sul Covid-19 sottolinea Lucio Tomasella di Wippy Idea i test hanno confermato che il coronavirus viene degradato praticamente al 100% dalla tecnologia fotocatalitica». Mom è la prima azienda del trasporto pubblico locale in Italia ad aver adottato un sistema simile. L'ultimo passo in parte è già stato compiuto. A metà maggio tutti e 600 i dipendenti di Mom sono stati sottoposti al test per il Covid-19 all'interno della campagna portata avanti al Palaverde. Nessuno è risultato positivo. E ora si sta valutando la possibilità di fare un altro giro di controlli prima dell'avvio del nuovo anno scolastico. «Gli autobus e le corriere saranno più sicure delle stesse case di chi salirà a bordo scandisce Giacomo Colladon, presidente di Mom abbiamo investito un milione di euro nel piano di prevenzione contro la diffusione del coronavirus. Si tratta di un investimento fondamentale per offrire la massima sicurezza ai passeggeri e per fare in modo che Mom resti l'azienda di trasporto che era fino a prima dell'esplosione dell'emergenza».

IL BILANCIO

Non sarà semplice. Dall'inizio del lockdown a oggi, la società ha contato 3,6 milioni di euro di minori entrate, pur in parte calmierate dalla parallela riduzione dei costi. Ma ancora adesso i passeggeri di bus e corriere sono il 40% in meno rispetto a quelli visti nello stesso periodo dell'anno scorso. Come se ne esce? Investendo in prevenzione. «I cittadini devono sapere che sono al sicuro quando prendono un mezzo pubblico», sottolinea il presidente. La ripartenza è stata segnata in particolare dall'ordinanza del governatore Luca Zaia che ha dato la possibilità di occupare tutti i posti a disposizione all'interno dei mezzi, sia quelli a sedere che quelli in piedi. Con l'obbligo da parte dei passeggeri di indossare la mascherina, pena multe da 400 a mille euro. L'ordinanza scadrà il 10 luglio, ma ci si aspetta che venga rinnovata. In caso contrario, Mom non riuscirebbe a rispondere a tutte le richieste per l'avvio del nuovo anno scolastico. Certo, qualcosa cambierà comunque. Dato che ogni passeggero dovrà passare davanti al termoscanner, bisognerà creare delle file ordinate. «Gli autobus non potranno più essere presi d'assalto dai ragazzi come accadeva prima avverte Colladon per lo stesso motivo, le navette delle scuole potranno essere riorganizzate per fare due giri invece di uno».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA