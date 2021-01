LE SANZIONI

TREVISO Sono sette le multe (due a Vittorio, due a Montebelluna, una Castelfranco, una a Santa Lucia e una a Conegliano), sanzioni più giorni di chiusura, date fino a oggi a ristoratori che hanno tenuto aperto per protesta aderendo alla manifestazione Ioapro. E, per chi intende continuare, il rischio è di andare incontro a sanzioni ancora più salate e ad altee chiusure. E, nei casi più estremi, a denunce penali. Per questo motivo il prefetto Maria Rosaria Laganà, nel corso del consueto tavolo sicurezza del mercoledì, ha chiesto alla forze dell'ordine di continuare pure con i controlli, ma anche di spiegare per bene a chi vorrebbe continuare nella protesta quali sono i pericoli cui va incontro: «È un'azione di forza che rischia di avere effetti veramente dannosi», avverte.

LA LINEA

Il prefetto ha quindi dato un'indicazione molto chiara: punire gli illeciti - «con tutta la buona volontà, non possono essere ignorati», sottolinea - ma anche far ragionare chi intende portare avanti la ribellione. «Per fortuna il numero di gestori che hanno aderito a questa forma di protesta tenendo aperti i locali, e con dentro gli avventori, non è altissimo. Si contano in meno di due mani - dice - preoccupa un po' invece il fenomeno, anche se molto contenuto, di coloro che non hanno fatto solo un'apertura a spot ma minacciano di rimanere aperti a oltranza. Dobbiamo farli ragionare». Sono loro che camminano sul filo del rasoio: oltre alle multe e alle chiusure, rischiano anche denunce. «Capisco lo stato d'animo - ammette Laganà - ma credo che queste persone non si rendano conto delle conseguenze cui vanno incontro. Se continuano possono essere sanzionati anche ogni giorno. E poi passerebbero dalle chiusure di cinque giorni a quelle di un mese. Il che vuol dire che quando si potrà ripartire si ritroverebbero ancora chiusi, subendo un ulteriore notevole danno».

DENUNCE

Nei gruppi online dove si raduna chi punta alla protesta a oltranza, in tanti si chiedono quanto potere abbiano le forze dell'ordine. Se veramente un provvedimento di chiusura è legittimo. E qualcuno è anche convinto che la presenza degli avventori sia sufficiente a scongiurare il pericolo di una sanzione. Il prefetto però cancella ogni illusione: «La presenza di avventori non evita di certo la sanzione. Anzi, verrebbero sanzionati anche gli stessi avventori. Ripeto: continuare su questa strada è un'azione di forza che rischia di avere effetti veramente dannosi». Il riferimento è per le denunce: «Potrebbero esserci denunce per la violazione di provvedimenti di chiusura e di violazione dei sigilli. Continuando si innescherebbe, insomma, un percorso di misure sempre più gravi con conseguenze, torno a ripetere, che forse adesso le persone coinvolte non colgono appieno». Da qui l'appello: «Invito tutti a riflettere. Le forze dell'ordine sono chiamate a controllare che ci sia il massimo rispetto delle disposizioni, non si può quindi immaginare che certi comportamenti vengano tollerati». Detto questo alle stesse forze dell'ordine chiamate a reprimere viene anche chiesto di far comprendere, di spiegare perché certe scelte possono essere deleterie: «Abbiamo suggerito di procedere con le sanzioni, ma anche di spiegare bene quali potranno essere gli sviluppi continuando con queste condotte. Per quanti avventori si potranno mai servire in questi giorni, violando le norme, il danno provocato da sanzioni che si accumulano, chiusure e possibili denunce, purtroppo, rischia di essere sempre superiore».

I CONTAGI

Dalla prefettura viene visto anche con una certa apprensione il rallentamento delle vaccinazioni dovuto al brusco rallentamento delle forniture. Un problema non da poco perché rischia di allontanare l'uscita dal tunnel che si cominciava a intravvedere. «Questa pandemia ci sta insegnando a non cantare vittoria troppo presto. Questa estate eravamo convinti di esserne usciti e, invece, poi ci siamo ricaduti dentro. È vero che la distribuzione dei vaccini ha avuto una battuta d'arresto, ma spero che si possa porre rimedio in tempi brevi». I numeri della pandemia però, nonostante tutto, fanno sperare in tempi migliori: «Stanno scendendo i numeri delle terapie intensive, forse è ancora elevato quello dei decessi ma perché adesso si stanno ancora conteggiando quelli delle settimane scorse. Quello che mi auguro è che il percorso per uscire da questa situazione sia però stato imboccato». Infine il mondo del lavoro. Sulla Marca incombe l'incubo licenziamenti e quello delle tante attività che rischiano di chiudere: «Sono partite di cui bisognerà valutare gli effetti - ammette il prefetto - i primi dati della Camera di Commercio ci dicono che molte attività chiuderanno, più che in passato». Anche in questo caso è però necessario rimanere ottimisti: «Se da qui a marzo ci sarà una ripresa dell'attività, posso immaginare che alcune situazioni possano migliorare. Speriamo poi che certe misure in sostegno a imprese e lavoratori possano essere prorogate. Ho veicolato alla presidenza del Ministero dell'Interno le istanze arrivate dalla categorie e ho fatto un quadro aggiornato dello stato d'animo della provincia. Vediamo cosa accadrà».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA