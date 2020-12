LE SANZIONI

TREVISO Dieci multe a Castelfranco, almeno quattro a Conegliano. Se la polizia locale di Treviso ha deciso di non calcare la mano con i verbali, salvo ovviamente in casi di palese e volontaria inosservanza, in altre parti della provincia la severità non è mancata nell'applicazione della nuova ordinanza che impone l'obbligo della mascherina in ogni occasione, anche dentro i locali, anche se seduti ai tavolini.

TREVISO

Dal mattino gli agenti passano per i locali per spiegare nel merito le nuove regole anzitutto ai gestori. Alle 17 la Loggia dei Trecento è affollatissima. Tutti al tavolo con lo spritz, in gruppi di massimo 4 persone. Le mascherine sono calate sul mento o posate sul tavolo. Al richiamo degli agenti tutti, diligentemente, coprono il volto. Bar Signore e Signori: giusto distanziamento, tutti rigorosamente seduti ma anche qui, l'uso della mascherina non è ancora corretto. Bar La Pace: tutti seduti, giusto distanziamento, ma la tentazione di abbassare la mascherina per parlare è forte. Dai Naneti un avventore si impunta: «Sto bevendo, posso tenere la mascherina giù». Interviene prontamente il gestore e rimette il cliente al suo posto. Il bilancio a sera è comunque positivo nelle parole del comandante Gallo. «Abbiamo dedicato 2 pattuglie alla verifica dei locali in modo particolare che dalle 15 tutti fossero seduti e indossassero la mascherina. Non è stata elevata nessuna sanzione».

CASTELFRANCO

Una decina le multe staccate dalla polizia locale castellana. Le sanzioni sono state emesse principalmente a ragazzi per non aver indossato la mascherina correttamente o di non averla proprio. Per questi le sanzioni staccate sono di 280 euro (se pagata entro 5 giorni). I controlli sono stati effettuati sia nei bar del centro cittadino che nei bar delle frazioni. Controllati anche gli esercizi all'interno dei centri e parchi commerciali e l'area della stazione dei bus vicino al Palazzetto dello Sport. La maggior parte delle sanzioni sono state affibbiate ad avventori dei bar del centro ed alcune anche all'interno di esercizi nei centri commerciali. Poche invece le violazioni riscontrate nelle frazioni. Sono inoltre state segnalati alla Prefettura alcuni esercizi commerciali del centro perché carenti nella gestione dei flussi di clienti e del distanziamento.

CONEGLIANO

Almeno quattro avventori multati perché pizzicati con la mascherina abbassata al bar e un alimentari sanzionato per sovraffollamento. Ieri commissariato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno pattugliato con due uomini a testa e in stretto coordinamento interforze i maggiori luoghi di aggregazione del centro per verificare il rispetto dell'ordinanza con le misure anti Covid. Sotto osservazione, in particolare, è stato il rispetto della norma che nei pubblici esercizi impone di indossare la mascherina salvo che nel tempo strettamente necessario alla consumazione. Un accorgimento disatteso da quattro persone che nel pomeriggio hanno ricevuto una sanzione di 400 euro a testa, senza ripercussioni sui gestori dei locali. Stesso importo per la multa comminata al titolare di un negozio di generi alimentari dentro il quale le pattuglie hanno trovato quasi il doppio delle persone ammesse contemporaneamente, il cui numero era indicato da un cartello. Per questa violazione il negozio rischia pure alcuni giorni di chiusura, comunque non prima che gli uffici comunali abbiano esaminato i documenti con la metratura della superficie di vendita e il verbale.

Elena Filini

Daniele Quarello

Luca Anzanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA