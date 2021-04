Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE SALETREVISO Ripartenza simbolica per i cinema trevigiani, ma coprifuoco vanifica tutti gli sforzi. Poteva essere una bella notizia, ma lascia molto amaro in bocca. Il coprifuoco alle 22 cui il Governo ha ritenuto di non derogare penalizzerà notevolmente la riapertura dei cinema. Al punto che molte sale potrebbero decidere di ripartire direttamente a settembre. «È una prospettiva molto difficile -c onferma Giuliana Fantoni - abbiamo...