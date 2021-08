Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE SALETREVISO «Qualche spettatore nei giorni scorsi non aveva ben chiaro che noi per decreto legge siamo obbligati a chiedere di esibire il Green pass. Ci ha persino chiesto come ci saremmo regolati noi al posto suo. Come esercenti ci atteniamo alle regole». Obbligo del certificato vaccinale da ieri anche al cinema, non senza qualche voce fuori dal coro tra gli spettatori che non hanno accolto di buon grado l'arrivo dei controlli. A...