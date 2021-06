Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE SAGRETREVISO La festa dea Sardea è sospesa anche per il 2021. Torneremo nel 2022 a festeggiare insieme. Buona vita a tutti commenta il gruppo Sile Folk. E il sindaco Rossella Cendron conferma. «Per noi sono necessari 6 mesi di lavoro per preparare tutto. Non abbiamo la forza delle Pro loco. Da soli in un mese non si può mettere in piede una sagra di queste dimensioni». Delusione per gli aficionados dell'estate in riva al Sile. Se le...