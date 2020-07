LE RISORSE

TREVISO Le risorse a disposizione per la prima edizione, lanciata a maggio, sono andate esaurite in un paio di giorni per il boom di richieste e diverse aziende si erano già messe in lista d'attesa. Sull'onda del successo, il Comune rinnova il Treviso Fund: Ca' Sugana rifinanzia il fondo a sostegno delle imprese cittadine in difficoltà a causa del Covid, costituito in collaborazione con i Confidi della associazioni imprenditoriali e le banche locali. Nella prima tornata sono state un centinaio le pratiche finanziate, circa metà relative a commercio e ristoranti, il resto suddivise tra servizi e artigianato: i 260mila euro stanziati da Ca' Sugana, grazie all'effetto moltiplicatore, si sono tradotti in due milioni e mezzo di euro complessivi erogati. «I risultati sono andati anche oltre le nostre aspettative conferma il vicesindaco Andrea De Checchi -. Lo strumento si è rivelato molto efficace per velocità, semplicità e condizioni favorevoli. Soprattutto ha dimostrato di rispondere all'esigenza prioritaria in questo momento per le imprese: la liquidità, mentre i provvedimenti governativi puntano soprattutto su bonus, crediti d'imposta, agevolazione». Elemento non secondario, il sistema mira anche ad evitare che le ditte a corto di liquidità possano cadere nel gorgo dell'usura.

LA FASE DUE

Vista l'eccellente riuscita, il meccanismo è stato replicato immutato, a partire dall'entità del contributo comunale di 260mila euro. Tramite le garanzie dei consorzi Trevigianfidi (Casartigiani), Canova (Cna), Consorzio Veneto di garanzia (Confartigianato), Fidimpresa e Turismo Veneto (Confcommercio) e poi le banche partecipanti, alimenterà linee di credito per ulteriori tre milioni di euro. Portando il totale, nelle due tranche, a circa 5,5 milioni: «Rapportati su scala nazionale, rappresenterebbero una piccola manovra finanziaria», chiosa De Checchi. Come in precedenza, tagli da 10mila e 35mila euro per singola operazione, a un tasso fisso dello 0,70%, per una durata massima di 72 mesi, di cui 24 di preammortamento. Potranno accedervi le aziende con sede operativa nel capoluogo della Marca. Parecchie altre amministrazioni stanno avviando iniziative analoghe. «Non può che farci piacere nota il sindaco Mario Conte E, a ulteriore riprova della bontà della formula, non abbiamo ricevuto una lamentela o una critica: in un'epoca in cui, appena qualcosa non va, tutti si sfogano sui social, significa essere riusciti a mettere a punto una soluzione puntuale ed efficiente».

LE ALLEANZE

Confermata, naturalmente, pure la squadra dei soggetti coinvolti, quella che Claudio Alessandrini, direttore generale di CentroMarca Banca, primo istituto ad aderire, definisce «una nuova alleanza per il rilancio del territorio. A maggio e giugno abbiamo erogato il 300% in più di credito alle imprese rispetto a gennaio nota il manager -, ma in molti casi si tratta aziende sane che investono per adeguarsi ai cambiamenti dei consumi in atto. E se i depositi delle famiglie sono aumentati di cento milioni durante il lockdown, a giugno siamo tornati ai livelli di finanziamenti di inizio anno». Il Treviso Fund potrebbe essere rinnovato anche oltre l'emergenza economica post-Covid, divenendo strutturale, magari legato a specifici settori o tipologie di investimento.

