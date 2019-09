CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIVALDOBBIADENE «É giusto sanzionare: c'è tutta una comunità in regola che si sente offesa dagli abusi. Soprattutto ora che abbiamo i riflettori del mondo addosso». Innocente Nardi, presidente della Docg, non fa sconti. «Il principio è che le regole devono essere rispettate. E dunque chi fa il furbo è giusto che venga punito. Detto questo, come principio generale, è lo ripeto: non ha alcuna logica ampliare la superficie vitata in zona Docg. E' come fare harakiri». Un esbosco di oltre un ettaro per nuovi vigneti nella core...