LE REAZIONI

TREVISO «State facendo bene, finalmente arrivano anche le sanzioni. Sono un'infermiera, lavoro all'ospedale di Treviso. E purtroppo noto che la gente non si rende conto del pericolo. Qui in centro sono tantissimi senza mascherina, le distanze poi non le rispetta nessuno. Grazie per questi controlli». La ragazza, mascherina regolarmente indossata, ha appena ammirato con grande interesse gli agenti della polizia locale multare i sedici ragazzi padovani sorpresi in via Municipio, seduti ai tavolini di un locale chiuso, a mangiare piadine senza indossare mascherine e senza rispettare il metro di distanza tra loro. Stavano parlando tra di loro, ma il mancato rispetto delle minime misure di sicurezza li ha messi nei guai. E mentre l'ufficiale al comando della pattuglia appiedata stava ultimando il verbale a uno di loro, la giovane infermiera con un'amica si è avvicinata confermando tutta la sua approvazione per un'azione ritenuta più che doverosa. Ma questo è stato solo uno dei tanti gesti di solidarietà ricevuti da vigili sabato sera. Una vicinanza che ha anche sorpreso gli agenti: tutto si sarebbero aspettati, tranne che fare multe, da 400 euro l'una e quindi particolarmente salate, tra gli applausi. A qualcuno sarà anche scappato un sorrisetto e la riflessione: «E quando ci ricapita una cosa del genere?».

AL DUOMO

I primi apprezzamenti sono arrivati in piazza Duomo. Da un lato della strada otto ragazzi seduti sulla scalinata della cattedrale, da sempre punto di ritrovo per generazioni di trevigiani. Dall'altro lato la gente in coda alla gelateria, tutti disciplinatamente a distanza e con la mascherina. Dieci agenti in divisa attorno a un gruppetto di ragazzini che invece la mascherina non ce l'avevano, non sono quindi passati inosservati. E appena i clienti in attesa di gelato hanno visto aprirsi il libretto delle multe, sono partiti gli applausi. Tra i ragazzi nel mirino invece tanta incredulità: «Ma perché ci state multando? Stiamo solo parlando, non facciamo niente di male», hanno replicato. E la loro incredulità è aumentata quando gli hanno spiegato che dalle 18 in poi di ogni giorno, sopratutto nelle zone più frequentate e a rischio assembramento, la mascherina va portata sempre, anche all'aperto. Sono come caduti dalle nuvole. Nessuno però ha veramente protestato, nessuno si è lanciato in sceneggiate. In via Municipio qualcuno ha però provato timidamente a fare il furbo alzando la mascherina opportunamente tenuta sotto il mento appena gli agenti si sono avvicinati: «La mascherina ce l'ho addosso», è stata la difesa che non ha però sortito alcun effetto.

«VOI CONTROLLATE?»

I più giovani si sono dimostrati particolarmente refrattari alle regole. Dei 34 multati, la maggior parte, è risultata residente in altri comuni. In piazza Trentin, altro luogo cult della movida trevigiana, una ragazza con la multa in mano ha ammesso: «Io e il mio gruppo di amici veniamo da un comune della periferia dove, di controlli, non ne fanno mai. Soprattutto di sera e quindi non siamo abituati a portarla sempre. Pensavamo che fosse così anche a Treviso». E invece no. A Treviso il sindaco Conte, anche per dare risposta alle tante segnalazioni arrivate negli ultimi giorni, ha ordinato il pugno di ferro. Poi non sono mancati quelli totalmente spiazzati perché non sapevano proprio dell'obbligo della mascherina all'aperto: «Ero convinto che valesse solo quando si sta dentro a un locale. Infatti al tavolo non l'ho mai tolta. Ma non all'aperto», ha ammesso davanti agli agenti un giovane in Calmaggiore. E poi la classica scusa da ultima spiaggia: «Non mi può multare, la mascherina l'ho appena tolta». Ma nemmeno questo è servito ad evitare i 400 euro di sanzione.

