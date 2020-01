LE REAZIONI

TREVISO Sergio Giordani, sindaco di Padova, in maniera sorniona ha accennato a come un'occasione mancata possa trasformarsi in una prospettiva. «Forse siamo stati attenti a capitalizzare l'uscita di scena di Treviso» commenta.

Elisa Baccini, invece, imprenditrice trevigiana main sponsor della grande mostra Van Gogh I colori della vita, preferisce non entrare direttamente nella questione. «Da trevigiana, certo, posso dire che mi sarebbe piaciuto poter festeggiare i 25 anni di Linea d'ombra nella mia città, a prescindere dal fatto di essere main sponsor. Ma queste sono decisioni che non ci competono. E, come famiglia, non siamo abituati a polemizzare. Sarebbe stato un momento bello per la città? A giudicare dalle emozioni vissute qui direi di sì». Otterlo, cuore dell'Olanda, ai confini con il Brabante, la regione in cui Van Gogh è nato. Il Kroller-Muller Museum, il più importante prestatore di tele e disegni per l'esposizione a Padova, è adagiato nella foresta e nasce dall'avventura di un'appassionata mecenate, Hellen Kroller-Muller. Una figura a cui si è rivolta anche Elisa Baccini durante la presentazione di ieri. «Lascia in noi il senso di una profonda devozione e dell'importanza di un servizio reso alla comunità». Il mecenatismo, quest'arte in via di estinzione. «Ci sono storie straordinarie-rileva Baccini- e credo che il mecenatismo stia oggi ritornando al centro dell'interesse». Elisa Baccini, le sue figlie, i suoi fratelli, la signora Miranda. Sono tutti volati in Olanda per la presentazione ufficiale del grande itinerario nella vita di Van Gogh. Da tempo si interessano d'arte. «Amiamo questa forma di cultura: siamo partiti restaurando palazzi storici in Italia, poi ci siamo rivolti all'arte figurativa, e abbiamo acquistato e restaurato un palazzo storico in via Manin, recuperando gli affreschi di Ippolito Caffi. Però ci siamo anche voluti prendere cura di capitelli sparsi nella campagna trevigiana, restaurandoli e riportandoli all'antico splendore». Marco Goldin quest'anno sigilla i 25 anni di vita di Linea d'ombra: un soggetto che, partito da una città di 80 mila abitanti (meno di un quartiere di una metropoli europea), ha portato al museo 11 milioni di visitatori. «Goldin fa respirare a noi tutta questa bellezza. Regalandoci emozioni profonde. L'incontro con Marco è stato per noi davvero prezioso» conclude Elisa Baccini. (ef)

© RIPRODUZIONE RISERVATA