LE REAZIONI

TREVISO Se il governo non finanzierà i provvedimenti per aiutare i pubblici esercizi alle prese con l'emergenza Covid, come coprire il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, ci penserà in qualche modo il Comune. Ieri il vicesindaco e assessore alle attività produttive Andrea De Checchi, in un incontro con i suoi tecnici, ha predisposto una possibile soluzione: a partire da gennaio garantire, per tutto il 2021, uno sconto del 50% sulla Cosap. Fino al 31 dicembre l'occupazione del suolo pubblico è gratuita perché, appunto, coperta dagli aiuti statali. Dopo non si sa. «Non è ancora chiaro cosa farà il governo - sottolinea De Checchi - nel caso in cui non dovesse rifinanziare il pagamento della Cosap, il Comune ha deciso di provvedere. La nostra intenzione è di ridurre del 50% il pagamento della tassa per tutto il 2021. Ogni esercente potrà scegliere: pagare il 50% sul plateatico esteso ottenuto con i provvedimenti dei mesi scorsi, oppure ritornare al plateatico a dimensioni normali ma sempre a tariffa dimezzata. Questo è il nostro intento, ma prima vediamo cosa deciderà il governo».

LE RICHIESTE

Intanto eri sono state inviate dall'ufficio della dottoressa Pivato le mail con il rinnovo automatico dei plateatici gratuiti, inclusi gli ampliamenti concessi. «Sapevamo che il rinnovo fino al 31 dicembre sarebbe stato automatico, ma per l'anno prossimo avremo il rinnovo con un piccolo pagamento commenta Treviso Imprese Unite ma siamo in attesa di capire se lo Stato passerà la gratuità anche per il 2021. Siamo tutti consapevoli che anche il Comune ha necessità di sovvenzioni statali promesse, non possiamo pretendere più di quel che il Comune può dare. Il problema vero è che il plateatico bello e grande è inutile in inverno, se non possiamo chiuderlo e scaldarlo: purtroppo lo Stato su questo non ha derogato. La grossa incognita ora però, alla luce del Dpcm che sarà firmato, è l'interno, penso ad esempio a locali come Hostaria Dai Naneti e Osteria dalla Gigia».

CAMBIAMENTI NECESSARI

Intanto la scure della chiusura aperitivo in piedi alle 21 incombe sull'Italia e sul rito dello spritz. Nel cuore della città c'è perplessità ma anche una sorta di rassegnazione. È evidente che i gestori sono pronti a tutto pur di evitare un nuovo lockdown. «Noi abbiamo da tempo modificato l'orario di chiusura alle 20.30. Quindi, in teoria, siamo coperte spiegano alla Gigia, locale cult per la pausa in piedi abbiamo anticipato l'ora di apertura e modificato i nostri riti, il cliente si ferma e consuma soprattutto durante la giornata. Detto questo è un problema per i moltissimi locali con piccola metratura all'interno del centro». Anche Dai Naneti c'è già l'intenzione di riorganizzarsi. «Siamo stati i primi a convertirci al take away e stiamo già ri-tarando la nostra offerta. Dal mio punto di vista è giusto fare tutto ciò che è possibile pur di scongiurare una nuova chiusura e per contribuire a fermare il contagio». Irene Portello e soci sono quindi preparati. «Ormai il grosso dell'attività si svolge di giorno, la speranza è che non torni l'ordinanza alle 18. Per il resto ci adeguiamo».

LE PREOCCUPAZIONI

Preoccupato e arrabbiato è invece Stefano Cini, barman e futuro socio del Mr Roby di via Palestro, locale con coperti ridottissimi all'interno, nato specificamente per l'aperitivo fluido. «Stanno mettendo in ginocchio mezza Italia. Come se il problema vero fossero i bar o l'aperitivo. Noi facciamo rispettare le regole, è nostra cura e nostra responsabilità. Quello che ci sta facendo il Governo è invece irresponsabile. Sta mettendo in ginocchio famiglie intere». Al sole della Pescheria Marco, Zoe e Vittoria si stanno godendo l'aperitivo seduti da Muscoli's, altro simbolo del rito dello spritz. «Il provvedimento è sacrosanto spiega Marco i contagi stanno salendo all'impazzata e bisogna capire che non tornerà più la vita precedente».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA