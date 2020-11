LE REAZIONI

TREVISO «Quell'uomo non l'abbiamo mai visto. Non avremmo mai pensato che la bomba fosse davvero indirizzata al supermercato. Certo che l'abbiano preso ci tranquillizza. Ma la nostra attività, anche dopo l'esplosione, è continuata come prima». Al Pam di via Zorzetto è stata accolta con grande stupore la notizia del fermo di polizia giudiziaria del 56enne bellunese, che avrebbe architettato l'attentato, stando a quanto finora ricostruito dagli investigatori, per vendicarsi delle denunce presentate dalla direzione del supermercato che, di fatto, complici alcune sentenze passate, lo avevano riportato in carcere a causa del cumulo pena. Su questo aspetto il Pam non commenta, anche perchè la linea dura assunta dal negozio, ovvero procedere con la denuncia formale per chiunque rubi generi alimentari o altro, è dettata anche dalla necessità di bloccare un fenomeno, specie nella cosiddetta zona rossa della città, serve ad evitare che il fenomeno diventi dilagante. «Il nostro ringraziamento va ovviamente alle forze dell'ordine - spiegano dal supermercato -, alle quali abbiamo fornito sin dal principio tutto il supporto necessario, almeno per quanto a noi possibile».

SOLLIEVO

Si toglie un peso anche il sindaco Mario Conte: «Non posso fare altro che ringraziare le forze dell'ordine - dice - e la polizia locale e la grande attenzione messa nell'investire nella grande rete di videocamere per la sorveglianza. Proprio grazie a questo sistema è stato individuato il responsabile di quel gesto». Al sindaco però rimane un grosso dubbio: «È inquietante l'idea che una persona così possa arrivare ad avere in mano un ordigno esplosivo. Adesso sarà importante capire dove è stato reperito. E sarà altrettanto importante intercettare quel canale per impedire che episodi del genere possano ripetersi. Se a un gesto di rabbia può corrispondere un'esplosione, allora vuol dire che dobbiamo stare veramente attenti». Conte adesso si confronterà col questore per aumentare la sicurezza nell'area dei giardinetti: «Ne parleremo per capire se il Comune può fare iniziative utili ad aiutare le forze dell'ordine per evitare situazioni di pericolo. C'è però da dire che si è trattato di un fatto isolato che è capitato davanti al Pam, ma poteva capitare in qualsiasi altro punto della città».

