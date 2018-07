CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONITREVISO Non salvano neppure il nome: «Chiamarlo Decreto Dignità è offensivo per gli imprenditori e i lavoratori, vorrebbe dire paragonare la situazione attuale al mercato nero», esclama Massimo Finco, presidente di Assindustria Venetocentro. La stoccata testimonia come la nuova disciplina, per gli industriali trevigiani e padovani, sia da bocciare. Altra riprova del disorientamento del mondo imprenditoriale locale, la partecipazione al duplice seminario di approfondimento promosso ieri dalla neonata aggregazione confindustriale...