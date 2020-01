LE REAZIONI

TREVISO «Ma i sindacati prendono in giro la gente? Ma sanno cosa ha messo Save come obiettivo del masterplan? Raggiungere, entro il 2030, i 22.500 voli annuali. Sanno quanti voli sono stati registrati a novembre 2020? Ben 22.300. Non ho il dato di dicembre, ma immagino che la soglia fissata per il 2030 sia stata già raggiunta. Non mi pare quindi che l'attività dell'aeroporto sia penalizzata, quella petizione è senza senso. E queste cose le dirò chiaramente domani (oggi ndr). Andrò io a ricevere le firme perché il sindaco di Quinto è impegnato a Venezia e avevamo avvisato». Mauro Dal Zilio, per due mandati sindaco di Quinto e adesso vice ma con delega alla questione Canova, è come sempre molto diretto. La sua posizione è diametralmente opposta a quella del sindaco trevigiano Mario Conte che, invece, si schiera dalla parte delle sigle sindacali: «Accoglierò ben volentieri la delegazione dei sindacati e la petizione con le 550 firme - afferma il primo cittadino trevigiano - purtroppo il comportamento miope del comitato ha conseguenze su tante famiglie». Conte continua a puntare il dito contro il comitato che non vuole l'ampliamento dall'aeroporto ed è riuscito a convincere il ministro Costa a non firmare il masterplan per chiedere un altro esame della commissione Via. Evita la polemica con Quinto, ma la tensione è evidente.

L'ATTACCO

Dal Zilio ritiene l'azione sindacale eccessiva: «Non capisco come possano temere una riduzione dell'attività - continua - paradossalmente il ministro Costa, non firmando il masterplan, ha dato una grossa mano a Save. La cosa positiva di quel progetto è che, finalmente, viene messo chiaramente un limite al numero di voli: 22.500. In assenza di quella firma, non ci sono limiti. E infatti, a fine 2019, il numero di movimento è già quello previsto per il 2030. Noi invece ci dobbiamo preoccupare dell'inquinamento acustico per i residenti di Quinto. Un problema risolvibile solo in due modi: cambiando la propulsione degli aerei, da a reazione a elettrica, ma non mi sembra possibile almeno a breve; oppure spalmare i decolli tra Quinto e la Treviso del mio amico Mario Conte. Ma non il 21% dei decolli da loro e il resto da noi: ma un bel 50% a testa. E sia chiara una cosa: non ho mai detto che l'aeroporto deve chiudere, una cosa che non voglio assolutamente. Ma i disagi devono essere equamente divisi».

LA RASSICURAZIONE

Conte invece si concentra più sulle preoccupazioni dei sindacati e garantisce che lavorerà per scongiurare il disimpegno di Save: «Mi farò parte attiva perché Save porti avanti lo sviluppo dell'aeroporto e le mitigazioni dal punto di vista ambientale, a cominciare dalle soluzioni per la viabilità attorno allo scalo. Il Canova dà lavoro a 750 persone, a quella petizione mancano praticamente solo gli operatori delle varie forze di polizia che non possono firmare. Ma se contiamo anche le attività legate all'aeroporto, il numero degli addetti sale a 2500. Una fetta di popolazione che merita di essere ascoltata. Mi piacerebbe far capire al ministro Costa che il comitato non parla a nome di tutti i cittadini, ma solo di qualcuno».

P. Cal.

