LE REAZIONI

TREVISO La paura aumenta tra i calciatori e le società della Marca, con squadre in quarantena e partite che slittano per l'avvio dei campionati dopo che la prima giornata (del 13) era già stata sospesa. Ma c'è voglia di ripartite, ed è l'intento del comitato Veneto della Federcalcio con la coppa di Eccellenza confermata per domenica 13 settembre e i campionati di Promozione, Prima e Seconda il 20. Ma all'orizzonte ci potrebbe essere la cancellazione o la partenza con gironi da 12. Nel frattempo anche la Lega nazionale dilettanti ha confermato l'avvio della serie D per il 27 settembre, cancellando però la coppa Italia non per problematiche Covid ma in attesa degli esiti dei procedimenti della giustizia sportiva. «La situazione non è delle migliori - afferma Giuseppe Ruzza, presidente del comitato Veneto della Figc - ma in tutti noi c'è la volontà di ripartire e tutto è confermato. Si registrano casi di positività in aumento, il contagio si allarga ma non solo nel mondo del calcio o dello sport, quindi bisogna prestare molta attenzione anche in altri luoghi in modo che la situazione non diventi ancora più preoccupante».

IL MONITORAGGIO

«Stiamo monitorando la situazione giorno per giorno, e a quanto pare è il nord del trevigiano dove si registrano più problematiche rispetto ad altre province con una squadra ad oggi n quarantena nel bassanese, due nel vicentino, una nel padovano e un'altra nel veneziano - continua il presidente - Purtroppo nel calcio c'è il contatto tra i giocatori per questo bisogna tenere la situazione sotto controllo e non tenere nascosti i casi. Ad oggi si inizia, si spera, a cambiare il protocollo e non mandare in quarantena tutta la squadra per un solo caso di positività. Con la squadra in isolamento significa che saltano immediatamente una o due partite coinvolgendo altre due avversarie come minimo. Abbiamo avuto un incontro con l'assessore allo sport della Regione, Cristiano Corazzari, per una valutazione sull'attuale situazione sanitaria, sul protocollo attuativo per la ripartenza dell'attività e su eventuali interventi economici a favore dello sport dilettantistico e di base. Per quanto attiene l'isolamento fiduciario, Corazzari si è impegnato per un incontro congiunto con l'assessorato alla sanità al fine di dirimere con immediatezza le problematiche inerenti a tale obbligo».

LE PROSPETTIVE

Se la situazione dovesse peggiorare e sul fatto di cancellare gironi e calendari, Ruzza ribatte: «Sarebbe il piano B con i gironi da 12 squadre, quindi meno problemi e maggiori spazi per i recuperi di gare rinviate. Questo nel caso non si riesca a partire, penso però che l'ipotesi del contagio zero non esista e prima di alzare bandiera bianca ci proviamo». Nel frattempo si attende anche il via delle scuole per capire l'evolversi della situazione e l'attività giovanile (anche se per i campionati regionali è mantenuto l'avvio il 20 settembre). Per quanto riguarda l'attività di base, cioè Pulcini, Piccoli Amici e Primi calci, le iscrizioni delle squadre vanno a rilento: c'è paura nei genitori che un figlio venga contagiato e questo si possa ripercuotere sulla famiglia e il lavoro. E questo riguarda ovviamente i giocatori dei dilettanti che non sono solamente studenti, ma chi lavora o ha attività in proprio: perdere 15 giorni di lavoro sarebbe un dramma e quindi la passione per il calcio viene meno.

Mic.Mir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA