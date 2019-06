CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONITREVISO «La nostra azione è incisiva e a qualcuno non va bene? Questi atti intimidatori non mi fanno paura, andremo avanti come e più di prima». L'atrio di Ca' Sugana brulica di tute bianche e maschere ad ossigeno quando il sindaco Mario Conte scende dal suo ufficio. È preoccupato più per il personale dell'Ufficio Protocollo che per sé stesso, anche se sa bene che la busta di polvere bianca e il messaggio minatorio erano indirizzati a lui. «Si tratta di un gesto inquietante, ma che non ci fermerà. È una minaccia di...