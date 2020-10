LE REAZIONI

TREVISO In tasca ma soprattutto sul viso. In centro non si sgarra: il 90% della popolazione indossa la mascherina. Nel giro di struscio quotidiano, per il caffè, nel tour di compere. Senza grossi drammi, bofonchiando ma non troppo la mascherina è entrata stabilmente nella quotidianità di trevigiani e visitatori. Il nuovo Dpcm tramite cui il Ministro Speranza ha reintrodotto l'uso obbligatorio del dispositivo in pubblico (salvo poche eccezioni) segue in linea di principio quanto attuato già da molti da dopo l'estate, quando il numero dei contagi ha iniziato a salire. Due agenti in mountain bike presidiano il quadrante di piazza dei Signori e della Pescheria. «Ma non siamo qui per il controllo alle mascherine» precisano. La sola presenza porta anche i pochissimi che ancora non la indossano a metterla. «La mascherina si indossa. Perché è un obbligo e perché è un modo concreto per tutelare la salute di tutti».

GLI ADULTI

Maria e Luciano, 70enni di Annone Veneto, ne hanno due a testa. Una indosso e una in borsa, casomai dovesse rompersi. «Ritengo altamente diseducativo l'atteggiamento di certi politici, permettetemi di fare nomi (Vittorio Sgarbi, che dicono il contrario e non la indossano. Dovrebbero dare l'esempio e invece incitano al negazionismo. Una follia, io quando sento questi parlare do in escandescenze». Maria incita al buonsenso e alla correttezza anche i coetanei. «Siamo reduci da un viaggio al Sud, abbiamo visto moltissimo rispetto delle norme. Bisogna davvero essere scrupolosi». In piazza dei Signori tre giovani ostetriche si godono il sole. Rigorosamente bardate. «Lavoriamo in ospedale, forse siamo più sensibili spiegano noi la mascherina la portiamo da marzo. E non queste tutto sommato leggere, ma i presidi sanitari per ospedale. A chi si lamenta rispondiamo di pensare a quello che abbiamo passato noi». Nadia, Cinzia e Lucia lavorano all'ospedale di Mirano. «Ci siamo concesse un pomeriggio in città. Treviso è splendida». Marzia e suo figlio Filippo sostano con un'amica in piazza Ancilotto. «La dobbiamo mettere e la mettiamo. Ma sinceramente la mal sopporto, e mi disturba doverla indossare a causa della mancanza di buonsenso delle persone» spiega Marzia. A suo figlio ha intimato di portarla. «Se arriva a casa con mille euro di multa, la paga con i suoi risparmi. In ogni caso, siamo abituati a rispettare le regole e quindi facciamo ciò che ci viene richiesto» conclude. Davide e Michele, 23 e 20 anni, passano per il Corso con la borsa da palestra. Tatuaggi, piercing e mascherina ultra coprente. «Non si scherza con la salute. Non facciamo cavolate, ne va della vita dei nostri cari» commenta Davide. Trasferiti a Treviso per lavoro, affermano di usare la mascherina anche durante i ritrovi serali con gli amici. «È il momento più pericoloso. A tutti farebbe piacere non usarla, ma indietro non si torna. E in questo momento i contagi salgono e bisogna essere attenti».

I RAGAZZI

Bravi anzi bravissimi i più giovani. Almeno a parole, nessun negazionista e nessun moto di stizza. «Noi la portiamo a scuola e la portiamo il pomeriggio. Senza distinzioni. Ormai la nostra vita di adolescenti è cambiata per sempre. Ma un altro lockdown sarebbe un disastro. Quindi sì alla mascherina e sempre». Diana Chisso studentessa del Besta non ha dubbi. «La libertà che avevamo pre Covid non esiste più. Se n'è andata e non ritornerà. Detto questo bisogna organizzarsi e tornare a vivere in maniera diversa ma senza rintanarci in casa. Noi tutte portiamo la mascherina, sempre». Con lei anche Gaja D'Alessandro. «Chi non la mette sbaglia e di grosso. Dobbiamo fidarci delle indicazioni. In fondo non è un peso così eccessivo. Confidiamo in tempi migliori. Ma, al momento, usciamo con la faccia coperta».

Elena Filini

