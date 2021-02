LE REAZIONI

TREVISO «È stata una mattinata molto intensa. Come sempre la buona volontà di presidi e docenti porta a tamponare, ma l'auspicio è che questa resti un'emergenza isolata». Lunedì post Vday: professori a letto con febbrone. E classi sguarnite, studenti che tornano indietro, genitori che sostano in attesa di capire se si potrà organizzare la mattinata. L'assessore all'istruzione Silvia Nizzetto conferma i moltissimi disagi che hanno riguardato gli istituti della provincia e della città in particolare. Con, in alcuni casi, la quasi totalità dei docenti a casa in malattia con 38 di febbre. È il caso delle scuole Manzoni di Sant'Antonino, con picchi di assenze quasi ingestibili: «Non so dire se un'emergenza di questo tipo potesse essere prevista o meno - riprende Nizzetto - certo, mi sento di dare supporto alle parole del Direttore Generale Francesco Benazzi. Le vaccinazioni è meglio che vengano inoculate il venerdì per consentire ai docenti di riprendersi nel fine settimana». Nizzetto spiega che in ogni caso si è cercato di agire con tempestività per coprire subito la scuola. «Gli effetti dovrebbero esaurirsi in un paio di giorni, ma spero vivamente che oggi il numero dei presenti sia più alto».

IL QUADRO

L'assessore ha poi fatto il giro di tutti i circoli della città. «Le dirigenti mi confermano decine di insegnanti a casa con la febbre. Il vaccino Astrazeneca è più forte ed erano in parte previste problematiche. Però, ad esempio, il personale sanitario non ha riportato questi sintomi. Penso che neppure l'Usl prevedesse una situazione del genere. Come sempre si risolve, perchè il nostro personale si fa in quattro. Ma non dovremmo trovarci sempre in emergenza. Per cui sarà opportuno pianificare meglio il prossimo giro. Ma già l'Usl ci sta pensando». La conferma del lunedì di fuoco arriva dalla dirigente del 3^ circolo. Quello nel quale insiste la scuola primaria Manzoni, che ha visto quasi la totalità degli insegnanti a casa. «Alle Manzoni si è registrato un picco importante. Senza dubbio non potevamo prevederlo. Abbiamo ricevuto alcuni certificati medici, ma sicuramente la campagna massiccia di vaccinazione del week-end è legata alle assenze di ieri - conferma la dirigente del 3^ circolo Francesca Magnano - tantissimi assenti, ma si è cercato di gestire il disagio. Anche per una questione legata agli spazi però abbiamo dovuto rimandare a casa due classi un'ora prima».

IL DISAGIO

«Sto male. Ho dolori dovunque, la testa mi scoppia e la mia temperatura corporea di 38.3 sembra essere di 40 gradi. Questo vaccino AstraZenica mi ha messa ko». È questa la testimonianza di un'insegnante del montebellunese che come altri migliaia si è sottoposta al vaccino. «Domenica pomeriggio per un senso etico nei confronti dei miei alunni sono andata a Casa Riese per il vaccino contro il Covid. Tutto bene fino alle 21, ero contenta di aver preso la decisione di vaccinarmi per il bene dei miei alunni. Ma in serata ho iniziato ad avere i primi sintomi. Mi sono messa a letto, una notte insonne e lunghissima. Verso l'una mi è salita la febbre. Sono passata all'avere un caldo allucinante. L'operatore che mi ha somministrato il vaccino mi aveva messa in guardia sui sintomi che avrei potuto avere dopo la somministrazione, ma ho deciso comunque di farlo perché in questi momenti il senso etico è più forte. Ma se avessi saputo che sarei stata così male, non lo avrei fatto».

Elena Filini

Lucia Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA