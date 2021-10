Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONITREVISO «Chiamarli bulli è riduttivo. A quanto ne so hanno tutti 20 anni e più. Bisogna usare termini molto più duri. Hanno commesso una bravata inqualificabile e ingiustificabile». Il prefetto Maria Rosaria Laganà non usa mezzi termini. Ha visto il video del Suv sopra le scalinate del tempio del Canova a Possagno. Ed è andata su tutte le furie: «Un'azione che non si può accettare, rappresenta il disprezzo per il bene...