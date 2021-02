LE REAZIONI

TREVISO «Chi pensa di trasformare Treviso in un far West ha sbagliato città. Chiederò controlli a tappeto su tutte le assegnazioni degli alloggi popolari e Ater». Il sindaco Mario Conte è stato tra i primi ad arrivare a Borgo Capriolo, sul posto del tentato omicidio. Una sparatoria in città non si vedeva da tempo e rappresenta l'ennesimo campanello d'allarme per una zona dove la tensione sociale è molto alta da anni. Tutte le misure prese fino a oggi hanno dato qualche risultato, ma senza portare mai veramente la tanto agognata calma. Nella via sono state messe telecamere, aumentati i controlli delle forze dell'ordine, intensificati i passaggi delle pattuglie della polizia locale. Ma il pericolo che qualcosa possa accadere resta costante, non cessa mai. E ieri, puntuale, è scoppiata una nuova crisi. Conte adesso vuole intervenire, nuovamente: «Non c'è più margine per tollerare violenza e regolamenti di conti - annuncia - sono chiamato a tutela le persone per bene che vivono negli alloggi comunali e Ater». E quindi annuncia una nuova ondata di controlli certosini per verificare se i residenti degli appartamenti messi a disposizione per famiglie a basso reddito, casi disagiati, emergenze abitative e altro, abbiano i requisiti per continuare a godere dei benefici. Ripartirà quindi la campagna già effettuata due anni fa, quando i dati dei residenti e dei contratti vennero incrociato per capire se tutti avessero ancora i diritti per rimanere. Non macchiarsi di reati violenti è una delle condizioni principali per non rischiare di perdere l'alloggIo.

IL PRECEDENTE

Borgo Capriolo ha già vissuto episodi di violenza simili. Nel giugno del 2015 tra questi condomini è maturato l'omicidio di Vito Lombardi, prima colpito in testa con un mattarello e poi affogato in un fosso a Fontane di Villorba. Le indagini portarono ben presto ai colpevoli: Amedeo Bonan e Vania Lazzarato, l'ex moglie della vittima, condannati con sentenza in Cassazione rispettivamente a 16 anni e a 10 anni e 8 mesi di reclusione. Secondo la Suprema Corte in quel delitto, per quanto efferato, non c'è stata la premeditazione: l'omicidio è arrivato come tragico epilogo di quella che, come hanno ammesso Bonan e la Lazzarato, doveva essere una lezione da impartire all'ex marito della donna.

P. Cal.

